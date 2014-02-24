Пошутивший о Коране российский комик исчез после угроз "ИГ"

20 января 2017, пятница, 10:29 – ИА СОЧИ-24



Пошутивший о Коране российский комик исчез после угроз "ИГ"

Популярный российский YouTube-блогер Илья Мэддисон удалил свои аккаунты в соцсетях из-за травли, устроенной сторонниками террористической организации "Исламское государство". Стендап-комик навлек на себя гнев радикалов циничной шуткой о Коране.Официальные страницы блогера в Twitter и Instagram недоступны. Предположительно, Илья Мэддисон опасается реакции приверженцев запрещенной в России группировки.Он не комментирует скандальный инцидент, а вот поклонники активно протестуют против действий радикалов. "За Мэддисоном охотится "ИГИЛ" за дурацкую шутку о Коране. Илья удалился из всех соцсетей. Гребаный шариат приходит в нашу жизнь", — возмутился один из фанатов. Молодого человека поддержал известный комик Юрий Хованский. В своем микроблоге он отметил, что готов приютить коллегу по цеху. Впрочем, некоторые усомнились в том, что радикалы преследуют Мэддисона. Пользователи посчитали, что таким образом блогер рекламирует свое творчество.Напомним, что сторонники "ИГ" заявили в соцсетях о намерении наказать Илью Мэддисона. Они уверены: комик поглумился над Кораном, рассказав историю о том, как однажды пошел в туалет. По словам молодого человека, у него закончилась туалетная бумага, поэтому пришлось использовать носок не по назначению. Сказав это, Мэддисон продемонстрировал зрителям носок и положил его в священную книгу мусульман.

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