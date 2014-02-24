Посла США в Японии высмеяли за "танец любви"

Посол США в Японии Кэролайн Кеннеди поздравила японцев с Рождеством, исполнив танец в костюме Санта-Клауса. Дипломат двигалась под веселую музыку вместе с другими сотрудниками посольства. Американские дипломаты решили таким образом поучаствовать в популярном в Японии интернет-флешмобе. Они записали для местных жителей на видео поздравление "танцем любви". Ролик, размещенный 20 декабря на официальном канале посольства на YouTube, уже набрал более 2,6 миллиона просмотров. Однако самих японцев поздравление американского посла не привело в восторг. В комментариях к ролику жители Страны восходящего солнца называют танец "очень страшным", "слишком поверхностным" и "ужасно оскорбительным танцем мира от страны, которая развязывает войны".
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Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»
Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»