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После катастрофы в Москве парализовано движение поездов
9 апреля 2017, воскресенье, 00:44 – СОЧИ-24
"Движение поездов на Белорусском направлении (официальное -
Смоленское направление) прекращено
после столкновения пассажирского поезда и электрички. Спасателям и железнодорожникам
приходится демонтировать контактную сеть.
Для обеспечения перевозки
пассажиров, по заказу ОАО "Центральная ППК" назначены компенсационные
автобусы, которые проследуют от станции Москва Белорусская до Одинцово",
– уточнили в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании
(ЦППК). ЧП произошло по вине мужчины, который переходил пути в неположенном
месте перед приближающейся электричкой. Машинист электрички применил
экстренное торможение, в результате чего состав, затормозивший
на подъеме, скатился назад и задел проходивший рядом поезд Москва – Брест, передает "Интерфакс". Четыре вагона сошли с рельсов -два вагона
поезда и два вагона электрички. Спасатели обследуют вагоны в поисках
пострадавших. По полученной информации, врачи скорой работают с 14
ранеными, передает Life. Информация об их состоянии уточняется.В свою очередь ТАСС
сообщил, что пострадали, по последним данным, 23 человека, 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок.
Близ места столкновения поездов организованы пункты временного размещения.
В скором поезде Брест – Москва ехали около 800 человек.
В свою очередь, ранее главное управление МЧС по Москве опровергло информацию о столкновении пассажирского поезда с электричкой на западе столицы. "Никакого столкновения не было. Между станциями "Кунцево" и "Фили"
машинист электрички применил экстренное торможение. И электропоезд, и
следовавший за ним поезд снизили скорость", – заявили в пресс-службе главного управления МЧС по Москве. В экстренных службах пояснили, что резкое торможение некоторые пассажиры могли принять за столкновение.
Там отметили, что оба состава продолжили движение. Пострадавших нет.
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