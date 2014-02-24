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После катастрофы в Москве парализовано движение поездов

9 апреля 2017, воскресенье, 00:44 – СОЧИ-24

После катастрофы в Москве парализовано движение поездов
После катастрофы в Москве парализовано движение поездов
Движение белорусского направления парализовано из-за катастрофы. Между станциями "Фили" и "Кунцево" столкнулись два поезда, есть пострадавшие.
"Движение поездов на Белорусском направлении (официальное -
Смоленское направление) прекращено
после столкновения пассажирского поезда и электрички. Спасателям и железнодорожникам
приходится демонтировать контактную сеть.
Для обеспечения перевозки
пассажиров, по заказу ОАО "Центральная ППК" назначены компенсационные
автобусы, которые проследуют от станции Москва Белорусская до Одинцово",
– уточнили в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании
(ЦППК). ЧП произошло по вине мужчины, который переходил пути в неположенном
месте перед приближающейся электричкой. Машинист электрички применил
экстренное торможение, в результате чего состав, затормозивший
на подъеме, скатился назад и задел проходивший рядом поезд Москва – Брест, передает "Интерфакс". Четыре вагона сошли с рельсов -два вагона
поезда и два вагона электрички. Спасатели обследуют вагоны в поисках
пострадавших. По полученной информации, врачи скорой работают с 14
ранеными, передает Life. Информация об их состоянии уточняется.В свою очередь ТАСС
сообщил, что пострадали, по последним данным, 23 человека, 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок.

Близ места столкновения поездов организованы пункты временного размещения.
В скором поезде Брест – Москва ехали около 800 человек.
В свою очередь, ранее главное управление МЧС по Москве опровергло информацию о столкновении пассажирского поезда с электричкой на западе столицы. "Никакого столкновения не было. Между станциями "Кунцево" и "Фили"
машинист электрички применил экстренное торможение. И электропоезд, и
следовавший за ним поезд снизили скорость", – заявили в пресс-службе главного управления МЧС по Москве. В экстренных службах пояснили, что резкое торможение некоторые пассажиры могли принять за столкновение.
Там отметили, что оба состава продолжили движение. Пострадавших нет.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 23:58
В Москве столкнулись поезд и электричка

На западе российской столицы произошло столкновение поезда и электрички. На место ЧП выехали экстренные службы...»

вчера, 22:58
Умер автор хита Гребенщикова "Под небом голубым..."

В ночь на субботу, 8 апреля, в возрасте 81 года во сне умер поэт Анри Волохонский. Он стал известен благодаря стихотворению "Рай" ("Над небом голубым есть город золотой..."), написанному на музыку Владимира Вавилова, а позже исполненному музыкантами Алексеем Хвостенко и Борисом Гребенщиковым в кинокартине Сергея Соловьева "Асса". Композиция признана одной из лучших песен русского рока...»

вчера, 18:14
Захарова отреагировала на отмену визита Джонсона в Россию

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отмену визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона..»

вчера, 16:45
Charlie Hebdo высмеял Трампа за атаку на Сирию

Известный сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента США Дональда Трампа. Глава государства стал объектом насмешек после ракетного удара по военной базе в Сирии...»

вчера, 15:43
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вчера, 14:59
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