После катастрофы в Москве парализовано движение поездов

9 апреля 2017, воскресенье, 00:44 – СОЧИ-24



После катастрофы в Москве парализовано движение поездов

Движение белорусского направления парализовано из-за катастрофы. Между станциями "Фили" и "Кунцево" столкнулись два поезда, есть пострадавшие."Движение поездов на Белорусском направлении (официальное -Смоленское направление) прекращенопосле столкновения пассажирского поезда и электрички. Спасателям и железнодорожникамприходится демонтировать контактную сеть.Для обеспечения перевозкипассажиров, по заказу ОАО "Центральная ППК" назначены компенсационныеавтобусы, которые проследуют от станции Москва Белорусская до Одинцово",– уточнили в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании(ЦППК). ЧП произошло по вине мужчины, который переходил пути в неположенномместе перед приближающейся электричкой. Машинист электрички применилэкстренное торможение, в результате чего состав, затормозившийна подъеме, скатился назад и задел проходивший рядом поезд Москва – Брест, передает "Интерфакс". Четыре вагона сошли с рельсов -два вагонапоезда и два вагона электрички. Спасатели обследуют вагоны в поискахпострадавших. По полученной информации, врачи скорой работают с 14ранеными, передает Life. Информация об их состоянии уточняется.В свою очередь ТАССсообщил, что пострадали, по последним данным, 23 человека, 11 из них госпитализированы, в том числе ребенок.Близ места столкновения поездов организованы пункты временного размещения.В скором поезде Брест – Москва ехали около 800 человек.В свою очередь, ранее главное управление МЧС по Москве опровергло информацию о столкновении пассажирского поезда с электричкой на западе столицы. "Никакого столкновения не было. Между станциями "Кунцево" и "Фили"машинист электрички применил экстренное торможение. И электропоезд, иследовавший за ним поезд снизили скорость", – заявили в пресс-службе главного управления МЧС по Москве. В экстренных службах пояснили, что резкое торможение некоторые пассажиры могли принять за столкновение.Там отметили, что оба состава продолжили движение. Пострадавших нет.

СОЧИ 24