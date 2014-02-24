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После разрыва с Питтом Джоли набросилась на Трампа

3 февраля 2017, пятница, 09:59 – ИА СОЧИ-24

После разрыва с Питтом Джоли набросилась на Трампа
После разрыва с Питтом Джоли набросилась на Трампа
Актриса Анджелина Джоли всерьез озаботилась вопросами внешней политики. На этот раз в поле ее зрения попал американский лидер Дональд Трамп.
Анджелина Джоли, которая переживает непростой бракоразводный процесс с Брэдом Питтом, раскритиковала указ президента США Дональда Трампа о мигрантах. Голливудская звезда назвала инициативу главы государства играми с огнем, сообщает The New York Times. По ее мнению, менее 1% от всех мигрантов в мире когда-либо переселятся в США. "Это неправда, что наши границы перегружены беженцами, и то, что их плохо проверяют", – заявила актриса.Напомним, что Джоли и Питт решили развестись в сентябре 2016 года. В декабре они заключили договор, касающийся детей. Как писали Dni.Ru, ради них Брэд согласился терпеть унизительные требования Анджелины. В частности, она отстояла право на единоличную опеку над отпрысками.Тем временем актер и ведущий реалити-шоу "Ученик знаменитости" на телеканале NBC Арнольд Шварценеггер предложил Дональду Трампу поменяться местами. "Вы должны заняться шоу, ведь Вы, похоже, большой эксперт по рейтингам. А я позабочусь о Вашем месте. Люди наконец-то смогут спать спокойно", – заявил Железный Арни в видеоролике, опубликованном в
Twitter. Впрочем, не все голливудские звезды критично настроены по отношению к
новому главе Белого дома. Мэттью Макконахи призвал коллег по кинематографу вести себя конструктивно с 45-м президентом США. По его словам, вражда с Трампом не принесет ничего хорошего, пишет Life.ru. "Выбора уже нет, он наш президент. Даже если вы не согласны с его принципами, нужно подождать и сравнить его слова с делами", – заявил Макконахи. Напомним, что накануне и после инаугурации Дональда Трампа в США прошли массовые акции протеста. В них приняли участие многие американские знаменитости, в том числе Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Майкл Мур и Мэрил Стрип.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Политики и политологи поздравили Володина с днем рождения

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Лавина накрыла лыжников в Италии

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На Москву идет сильная погодная аномалия

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вчера, 16:13
В Вене задержали 22-х выходцев из Чечни с автоматом

Местные жители обратились в правоохранительные органы с сообщением о том, что в районе Флоридсдорф в Вене было замечено крупное сборище людей..»

вчера, 15:30
Замерзшая насмерть в лесу москвичка оставила записку

Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»

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