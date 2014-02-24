После смерти пациента из-за опоздания скорой на Камчатке возбудили дело
13 января 2017, пятница, 10:01 – ИА СОЧИ-24
После смерти пациента из-за опоздания скорой на Камчатке возбудили дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти пациента на Камчатке из-за опоздания скорой. Правоохранители усмотрели признаки причинения смерти по неосторожности по факту несвоевременного оказания медицинской помощи.Напомним, что бригада медиков не смогла вовремя прибыть к пациенту из-за преградившей путь автохамки Ульяны Лобановой. Водитель и ее пассажир около десяти минут не пропускали машину скорой.
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В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре...»
В Вашингтоне готовятся массовые акции протеста в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Reuters, организацией демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20 января")...»
В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре...»