Последнее танго и ляпы Обамы

20 января 2017, пятница, 08:14 – ИА СОЧИ-24



Последнее танго и ляпы Обамы

Семейство Обама перебралось в новый дом. Особняк в Вашингтоне поменьше, чем был у них последние восемь лет, но это едва ли испортит озорной нрав главы семьи, который успешно веселил американцев, да и весь мир, с 2008 года.Танцы коньком Барака Обамы не назовешь. Хотя танго, конечно,не всякому профессионалу дано исполнить. На официальном приеме во время визита американскоголидера в Аргентину танцовщица Мора Годой пригласила Обаму составить ей пару. Президентсначала отнекивался, а затем сдался. Получилось не очень, но специалисты в искусстве пластики заподозрили, что выступление гостя не былоимпровизациейпорепетировать Обама успел. Надо признать, что и обычные движения на танцполе хозяину Белого дома не особо удавались. Хотя ведущие программ, куда наперебойприглашали президента, а также его партнеры старательно восторгалисьумениями лидера. Познания в истории и географии Барака Хусейновича – это отдельныйрассказ, который без слез не прочесть. Всю глубину их Обама проявил, еще будучикандидатом в президенты. В предвыборной речи в штате Нью-Мехико весной 2008года политик вспомнил биографию брата бабушки по матери Чарльза Пэйна. По версииОбамы, сей без сомнения достойный гражданин в составе отряда доблестныхамериканских солдат освобождал узников концлагеря Аушвиц (Освенцим) натерритории Польши.Даже оппоненты Обамы в США не преминули воспользоватьсямоментом, чтобы указать кандидату в президенты на провалы в его образовании.Республиканцы напомнили, что Польшу (в том числе Освенцим) освобождали советские войска, и Чарльза Пэйна там быть не могло – если только онне был солдатом Красной Армии. Однако уделить время изучению школьного курса истории Обама так и не удосужился, что стало причиной очередного скандала вокруг тогоже Освенцима четыре года спустя. Президент США назвал Аушвиц польскимлагерем смерти. Естественно, Варшава по этому поводу бурно выразила возмущение, а представителям Белого дома пришлось извиняться за своего патрона.Подпортило репутацию Обамы и его пристрастие к жевательнойрезинке. Отказываться от этой привычки президент США не собирался, несмотря намногочисленные скандалы. Он не прекращал двигать челюстямидаже во время исполнения государственных гимнов – как, например, во время визитав Индию. Негодование китайских пользователей соцсетей вызвалоповедение американского лидера на саммите АТЭС в 2014 году. Обаму назвали рэпером и лоботрясом. Он постоянно жевал жвачку, выглядел мрачным,а на финальной фотосессии затесался в круг первых леди. Сотрудники администрации попытались оправдать шефа, заявив, что жвачка антиникотиновая – мол, президент бросаеткурить. Видно, борьба с курением шла не особо успешно: Обама жевал и заполгода до этого, во время торжеств по случаю 70-летия высадки союзников вНормандии. Французы тогда обвинили американского лидера в неуважении к истории, их стране и погибшим солдатам коалиции.Спортивные достижения президента США также невелики. Егонавыки игры в гольф вызывают хохот у сограждан. Тем не менее, на поле Обамавыезжает регулярно– американцы даже стали измерять время по играм своеголидера. Очень вдохновил их и ролик, снятый посетителемспортзала в польском отеле, где Барак Обама готовился к встрече с российскимпрезидентом Владимиром Путиным. И вот теперь все это в прошлом. Экс-президент покинул Белыйдом и, скорее всего, уйдет из политики. Как сообщили СМИ, Мишель и Барак Обамаарендовали скромный домик площадью 8,2 тысячи квадратных футов. В особняке, который стоит, по разным данным, от четырех до шести миллионов долларов, девять спален. Что интересно, страсть к гольфу Обаму не покинула:наблюдатели заметили, как из автомобиля выгрузили два комплекта клюшек. Новымисоседями семейства, по данным журналистов, станут Иванка Трамп и создательAmazon Джефф Безос.

СОЧИ 24