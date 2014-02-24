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Последнее танго и ляпы Обамы
20 января 2017, пятница, 08:14 – ИА СОЧИ-24
Танцы коньком Барака Обамы не назовешь. Хотя танго, конечно,
не всякому профессионалу дано исполнить. На официальном приеме во время визита американского
лидера в Аргентину танцовщица Мора Годой пригласила Обаму составить ей пару. Президент
сначала отнекивался, а затем сдался. Получилось не очень, но специалисты в искусстве пластики заподозрили, что выступление гостя не было
импровизацией
–
порепетировать Обама успел. Надо признать, что и обычные движения на танцполе хозяину Белого дома не особо удавались. Хотя ведущие программ, куда наперебой
приглашали президента, а также его партнеры старательно восторгались
умениями лидера. Познания в истории и географии Барака Хусейновича – это отдельный
рассказ, который без слез не прочесть. Всю глубину их Обама проявил, еще будучи
кандидатом в президенты. В предвыборной речи в штате Нью-Мехико весной 2008
года политик вспомнил биографию брата бабушки по матери Чарльза Пэйна. По версии
Обамы, сей без сомнения достойный гражданин в составе отряда доблестных
американских солдат освобождал узников концлагеря Аушвиц (Освенцим) на
территории Польши.Даже оппоненты Обамы в США не преминули воспользоваться
моментом, чтобы указать кандидату в президенты на провалы в его образовании.
Республиканцы напомнили, что Польшу (в том числе Освенцим) освобождали советские войска, и Чарльза Пэйна там быть не могло – если только он
не был солдатом Красной Армии. Однако уделить время изучению школьного курса истории Обама так и не удосужился, что стало причиной очередного скандала вокруг того
же Освенцима четыре года спустя. Президент США назвал Аушвиц польским
лагерем смерти. Естественно, Варшава по этому поводу бурно выразила возмущение, а представителям Белого дома пришлось извиняться за своего патрона.Подпортило репутацию Обамы и его пристрастие к жевательной
резинке. Отказываться от этой привычки президент США не собирался, несмотря на
многочисленные скандалы. Он не прекращал двигать челюстями
даже во время исполнения государственных гимнов – как, например, во время визита
в Индию. Негодование китайских пользователей соцсетей вызвало
поведение американского лидера на саммите АТЭС в 2014 году. Обаму назвали рэпером и лоботрясом. Он постоянно жевал жвачку, выглядел мрачным,
а на финальной фотосессии затесался в круг первых леди. Сотрудники администрации попытались оправдать шефа, заявив, что жвачка антиникотиновая – мол, президент бросает
курить. Видно, борьба с курением шла не особо успешно: Обама жевал и за
полгода до этого, во время торжеств по случаю 70-летия высадки союзников в
Нормандии. Французы тогда обвинили американского лидера в неуважении к истории, их стране и погибшим солдатам коалиции.Спортивные достижения президента США также невелики. Его
навыки игры в гольф вызывают хохот у сограждан. Тем не менее, на поле Обама
выезжает регулярно
– американцы даже стали измерять время по играм своего
лидера. Очень вдохновил их и ролик, снятый посетителем
спортзала в польском отеле, где Барак Обама готовился к встрече с российским
президентом Владимиром Путиным. И вот теперь все это в прошлом. Экс-президент покинул Белый
дом и, скорее всего, уйдет из политики. Как сообщили СМИ, Мишель и Барак Обама
арендовали скромный домик площадью 8,2 тысячи квадратных футов. В особняке, который стоит, по разным данным, от четырех до шести миллионов долларов, девять спален. Что интересно, страсть к гольфу Обаму не покинула:
наблюдатели заметили, как из автомобиля выгрузили два комплекта клюшек. Новыми
соседями семейства, по данным журналистов, станут Иванка Трамп и создатель
Amazon Джефф Безос.
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