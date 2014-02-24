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Последние слова командира рухнувшего Ту-154

27 декабря 2016, вторник, 20:01 – ИА СОЧИ-24

Последние слова командира рухнувшего Ту-154
Последние слова командира рухнувшего Ту-154
Специалиста удалось послушать последний разговор экипажа самолета Ту-154, разбившегося в результате катастрофы у побережья Сочи. Судя по содержанию разговора командира корабля и его помощника, на воздушном судне возникли проблемы с закрылками.
Пленка, которая фиксирует разговор экипажа самолета, не получила повреждений в результате крушения воздушного судна. Специалистам удалось без труда узнать содержание черного ящика.Источник, близкий к следствию, рассказал, что запись обрывается на словах: "Закрылки, $@#&". "А затем звучит крик: "Командир, падаем!" – цитирует его Life.ru. Исходя из услышанного, можно предположить, что причиной крушения стала неисправность механизмов воздушного судна.Эксперт в области пилотирования, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский пояснил, что поломка закрылок может привести к тому, что воздушное судно станет попросту неуправляемым. "Получается у одного крыла подъемная сила большая, а у второго маленькая, естественно, самолет будет переворачивать", – заявил он. По словам специалиста, если закрылки не закрываются или это происходит неравномерно, возникает чрезвычайно мощный кренящий момент. Заболотский добавил, что в таком случае управлять самолетом становится очень тяжело. Отметим, по последним данным, на поверхность были подняты все три черных ящиках, находившихся на борту рухнувшего Ту-154, передает "Интерфакс". Их изучение позволит в ближайшее время пролить свет на все обстоятельства трагедии.Напомним, самолет Ту-154, принадлежавший Минобороны, рухнул в нескольких километрах от берега Сочи ранним утром 25 декабря. В результате страшной катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа – 92 человека. Среди тех, кто находился на борту самолета, были учатники Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов и врач Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Фатальная ошибка экипажа Ту-154

Предварительный анализ показаний черного ящика потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Минобороны подтверждает версию катастрофы, связанную с ошибкой пилотирования. Установлены и допрошены новые очевидцы трагедии...»

сегодня, 20:45
В Петербурге поезд насмерть сбил мужчину

На станции "Купчино" в Санкт-Петербурге поезд насмерть сбил мужчину..»

сегодня, 20:30
В Россию пришел новый вид ВИЧ

В России появился новый ВИЧ. Смертельно опасный вирус образовался в нашей стране из смешения ранее доминировавшего в России штамма и нового, занесенного из Центральной Азии...»

сегодня, 20:01
Последние слова командира рухнувшего Ту-154

Специалиста удалось послушать последний разговор экипажа самолета Ту-154, разбившегося в результате катастрофы у побережья Сочи. Судя по содержанию разговора командира корабля и его помощника, на воздушном судне возникли проблемы с закрылками...»

сегодня, 19:59
Тимошенко обозвала украинцев папуасами

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сравнила украинцев с папуасами. Экс-премьер посетовала на сырьевой характер экономики страны...»

сегодня, 19:45
Что скрывает черный ящик разбившегося Ту-154

Членам поисково-спасательного отряда удалось обнаружить и извлечь из воды один из черных ящиков разбившегося в Сочи Ту-154. Информация, которая находится внутри устройства, может оказать решающее значение в расследовании трагедии...»

сегодня, 19:30
На фиолетовой ветке метро случилось новое ЧП

На северном участке Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП. В настоящий момент движение возобновлено...»

сегодня, 19:29
Освобождение заложницы стрелка в Москве

Спасение 75-летней москвички, которую удерживал в заложниках покончивший с собой подозреваемый в грабеже фитнес-клуба мужчина, попало на видео. Злоумышленник взял в заложницы соседку-пенсионерку после перестрелки с полицейскими...»
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