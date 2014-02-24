Последний маневр Ту-154

27 декабря 2016, вторник, 17:31 – ИА СОЧИ-24



Последний маневр Ту-154

Самолет Ту-154 Минобороны России, потерпевший крушение 25 декабря, упал в Черное море на скорости более 500 километров в час. В момент трагедии он пытался совершить маневр вправо и летел с сильно задранным носом.Согласно последним данным, катастрофапроизошла, когда пилоты убирали механизацию. При этом по пока непонятнымпричинам самолет шел с большим углом тангажа."По всей видимости, произошло егосваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота онстолкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 километровв час", – цитирует источник в силовых структурах ТАСС.По информации другого источника, лайнер шел с чрезмерно большим углом атаки,его "болтало из стороны в сторону". Не исключено, что причин трагедии может быть несколько. Среди основных ФСБ рассматриваютсячетыре. Это техническая неисправность воздушногосудна, ошибка пилотирования, попадание посторонних предметов в двигатель инекачественное топливо.Угол тангажа – уголмежду продольной осью самолета и горизонтальной плоскостью. Если эта величина слишком высока при задранном носе, лайнер может выйти на критическиепоказатели и потерять подъемную силу.Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал вЧерное море утром 25 декабря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На бортунаходились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни ипляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врачЕлизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.

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