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Последний маневр Ту-154
27 декабря 2016, вторник, 17:31 – ИА СОЧИ-24
Согласно последним данным, катастрофа
произошла, когда пилоты убирали механизацию. При этом по пока непонятным
причинам самолет шел с большим углом тангажа.
"По всей видимости, произошло его
сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он
столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 километров
в час", – цитирует источник в силовых структурах ТАСС.По информации другого источника, лайнер шел с чрезмерно большим углом атаки,
его "болтало из стороны в сторону". Не исключено, что причин трагедии может быть несколько. Среди основных ФСБ рассматриваются
четыре. Это техническая неисправность воздушного
судна, ошибка пилотирования, попадание посторонних предметов в двигатель и
некачественное топливо.
Угол тангажа – угол
между продольной осью самолета и горизонтальной плоскостью. Если эта величина слишком высока при задранном носе, лайнер может выйти на критические
показатели и потерять подъемную силу.
Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в
Черное море утром 25 декабря. Лайнер держал курс на сирийскую Латакию. На борту
находились 92 человека. Среди них – участники Академического ансамбля песни и
пляски имени Александрова, журналисты российских телеканалов, известный врач
Елизавета Глинка и члены экипажа. Все они погибли.
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