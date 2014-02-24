Последствия крупной аварии на западе Москвы попали на видео
12 января 2017, четверг, 13:15 – ИА СОЧИ-24
Последствия крупной аварии на западе Москвы попали на видео
Три иномарки – Porsche Cayenne, Mitsubishi и BMW – столкнулись на пересечении проспекта Вернадского и улицы Удальцова на западе Москвы. Согласно поступившей информации, единственным пострадавшим в результате ДТП оказался водитель Porsche. Для выяснения обстоятельств произошедшего на месте работают экстренные службы города. Последствия аварии очевидцы сняли на видео. Запись опубликовал портал Life.ru. Судя по этим кадрам, из-за стоящих на проезжей части автомобилей движение по одной из улиц было серьезно затруднено.
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Молодая жительница Гродно поплатилась за свою беспечность. На пикантном снимке, опрометчиво сохраненном девушкой в соцсети, правоохранители заметили часть мужского полового органа и обвинили ее в "сексуальных извращениях, которые не соответствуют нравственным критериям"...»
Владимир Путин провел встречу с бывшим главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым. Российский лидер признался, что занятия самбо и дзюдо помогают ему выдерживать высокий рабочий темп, а экс-губернатор назвал президента perpetuum mobile ("вечный двигатель")...»
Чиновники Минобороны Украины внесли изменения в статью Википедии о русском богатыре Илье Муромце, поменяв место его рождения с России на свою страну. Такой поступок, по мнению первого зампреда комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, говорит о непреодолимом желании киевских властей утвердить свое историческое первородство...»