Последствия налета на ювелирный салон в Москве попали на видео
27 декабря 2016, вторник, 09:13 – ИА СОЧИ-24
Последствия налета на ювелирный салон в Москве попали на видео
В помещение ювелирного салона в доме №56 по Ленинградскому проспекту на севере Москвы зашел грабитель. "Угрожая оружием сотрудникам, похитил ювелирные украшения и скрылся", – цитирует телеканал "360" пресс-службу столичного главка МВД России. На место прибыла следственно-оперативная группа. Полиция ведет поиск преступника. Тем временем было опубликовано первое видео с места происшествия.
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Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов раскритиковал показания очевидца трагедии Ту-154 над Черным морем. По его словам, свидетель вряд ли мог разглядеть конфигурацию лайнера...»
Генеральная прокуратура России проверит высказывания журналистки Божены Рынской о погибших в результате падения Ту-154 сотрудниках НТВ и даст им правовую оценку. Ранее с соответствующей просьбой в ведомство обратился член Общественной палаты, адвокат Артем Кирьянов...»