Последствия взрыва в московском банке попали на видео
28 декабря 2016, среда, 08:29 – ИА СОЧИ-24
Последствия взрыва в московском банке попали на видео
В помещении отделения одного из банков Москвы по адресу Волоколамское шоссе, дом 3 произошел взрыв, передает РЕН ТВ. Его последствия оказались засняты на видео. На кадрах видны поврежденные двери и банкомат, который стоял при входе в кредитное учреждение. На месте происшествия работают экстренные службы. Сообщается, что неустановленный злоумышленник закачал в корпус банкомата газ, после чего подорвал его. "Из разрушенного терминала преступник забрал кассеты с деньгами и скрылся", – цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов. Для определения всех обстоятельств произошедшего оперативники намерены изъять записи камер видеонаблюдения.
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