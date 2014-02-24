

Что ждет Меланью Трамп сегодня, 22:14 Несмотря на то, что официального звания "первая леди" не существует, в Америке это понятие шире, чем в других странах, и она играет очень важную роль в политической и социальной жизни страны. Официально первой леди США 20 января стала супруга 45-го президента страны Дональда Трампа Меланья...»

Трамп издал первый указ сегодня, 22:13 Официально вступивший в должность президента США Дональд Трамп издал свой первый указ..»

Госдума разобрала "законодательные завалы" сегодня, 22:01 Госдума седьмого созыва успешно разобрала "законодательные завалы", которые достались ей от предшественников, рассказал первый заместитель руководителя "Единой России" Андрей Исаев. При этом парламентариям удается сосредотачиваться на подробном обсуждении социально значимых документов...»

Почему обанкротился ведущий игрок рекламного рынка Москвы сегодня, 21:45 Московские власти приняли решение расторгнуть договор с дочерним предприятием автодилера "Гема", которому дали право эксплуатировать рекламные конструкции в столице. ООО "ТРК", специализирующиеся на наружной рекламе, не смогло заплатить городу за эксплуатацию доверенных ему площадей...»



Трамп присягнул на двух Библиях сегодня, 21:45 Эпоха правления первого темнокожего президента США Барака Обамы стала частью истории. Новый хозяин Белого дома, миллиардер и медиамагнат Дональд Трамп принял присягу и на четыре года вступил в права 45-го президента США...»

Последствия взрыва в Подмосковье попали на видео сегодня, 21:29 В одной из квартир по улице Дмитриева в подмосковной Балашихе прогремел взрыв..»

Обама улетел с Капиталийского холма сегодня, 21:16 После завершения торжественной церемонии официального вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа бывший хозяин Белого дома Барак Обама сел в вертолет и улетел..»

Пожар в НИИ Бурденко в Москве ликвидирован сегодня, 21:15 В пресс-службе МЧС рассказали, что полностью ликвидировать пожар в НИИ нейрохирургии имени Бурденко в Москве удалось уже в 19:55..»