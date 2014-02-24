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Последствия взрыва в Подмосковье попали на видео

20 января 2017, пятница, 21:29 – ИА СОЧИ-24

Последствия взрыва в Подмосковье попали на видео
Последствия взрыва в Подмосковье попали на видео

В одной из квартир по улице Дмитриева в подмосковной Балашихе прогремел взрыв. "Был очень громкий звук, как будто что-то упало, и в квартире на втором этаже вылетели окна", – цитирует Life.ru очевидцев произошедшего. По предварительной информации, сдетонировал газовый баллон. Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают экстренные службы города. Последствия взрыва попали на видео.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Госдума седьмого созыва успешно разобрала "законодательные завалы", которые достались ей от предшественников, рассказал первый заместитель руководителя "Единой России" Андрей Исаев. При этом парламентариям удается сосредотачиваться на подробном обсуждении социально значимых документов...»

сегодня, 21:45
Почему обанкротился ведущий игрок рекламного рынка Москвы

Московские власти приняли решение расторгнуть договор с дочерним предприятием автодилера "Гема", которому дали право эксплуатировать рекламные конструкции в столице. ООО "ТРК", специализирующиеся на наружной рекламе, не смогло заплатить городу за эксплуатацию доверенных ему площадей...»

сегодня, 21:45
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