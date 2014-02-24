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"Потерянная" няня-убийца нашлась в психиатрической лечебнице
23 января 2017, понедельник, 16:31 – ИА СОЧИ-24
Постановлением Хорошевского суда
от 24 ноября 2016 года Бобокулова была освобождена от уголовной
ответственности. Оно не было обжаловано в апелляционном порядке и вступило в законную силу.Сейчас в отношении няни-убийцы
применяются принудительные меры медицинского характера. "Бобокулова распоряжением Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)
России направлена на принудительное лечение в один
из психиатрических стационаров специализированного типа с интенсивным
наблюдением, расположенным на территории России", – цитирует официального представителя прокуратуры Москвы
Елену Россохину РИА Новости. Ранее стало известно, что мать убитой девочки Екатерина Мещерякова потребовала от прокуратуры раскрыть ей местонахождение
Гюльчехры Бобокуловой. Она считает освобождение няни-убийцы от уголовной
ответственности "незаконным и несправедливым". Мещерякова переживала, что Бобокулову
могут отправить на лечение на ее родину, в Узбекистан. По словам Россохиной, в прокуратуру Москвы обращение матери
убитой девочки не поступало. Она подчеркнула, что по вопросу психического
состояния Бобокуловой работала специальная комиссия
из высокоспециализированных специалистов и оценку их заключению
давал суд.Как писали Dni.Ru,
жестокое преступление произошло в начале марта 2016 года в
Москве. 39-летняя уроженка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, няня четырехлетней девочки, дождалась, пока родители и старший брат ее воспитанницы уйдут из
дома, после чего обезглавила малышку и сожгла квартиру. При
этом Бобокулова на стала скрываться от полицейских. Жуткое убийство вызвало
большой общественный резонанс во всем мире.
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