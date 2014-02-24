"Потерянная" няня-убийца нашлась в психиатрической лечебнице

23 января 2017, понедельник, 16:31 – ИА СОЧИ-24



"Потерянная" няня-убийца нашлась в психиатрической лечебнице

Осужденная за убийство своей четырехлетней воспитанницы в Москве уроженка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова направлена в психиатрическую больницу. Няню, которую не так давно пыталась найти мать девочки, принудительно лечат в одном из стационаров с интенсивным наблюдением.Постановлением Хорошевского судаот 24 ноября 2016 года Бобокулова была освобождена от уголовнойответственности. Оно не было обжаловано в апелляционном порядке и вступило в законную силу.Сейчас в отношении няни-убийцыприменяются принудительные меры медицинского характера. "Бобокулова распоряжением Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)России направлена на принудительное лечение в одиниз психиатрических стационаров специализированного типа с интенсивнымнаблюдением, расположенным на территории России", – цитирует официального представителя прокуратуры МосквыЕлену Россохину РИА Новости. Ранее стало известно, что мать убитой девочки Екатерина Мещерякова потребовала от прокуратуры раскрыть ей местонахождениеГюльчехры Бобокуловой. Она считает освобождение няни-убийцы от уголовнойответственности "незаконным и несправедливым". Мещерякова переживала, что Бобокуловумогут отправить на лечение на ее родину, в Узбекистан. По словам Россохиной, в прокуратуру Москвы обращение материубитой девочки не поступало. Она подчеркнула, что по вопросу психическогосостояния Бобокуловой работала специальная комиссияиз высокоспециализированных специалистов и оценку их заключениюдавал суд.Как писали Dni.Ru,жестокое преступление произошло в начале марта 2016 года вМоскве. 39-летняя уроженка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, няня четырехлетней девочки, дождалась, пока родители и старший брат ее воспитанницы уйдут издома, после чего обезглавила малышку и сожгла квартиру. Приэтом Бобокулова на стала скрываться от полицейских. Жуткое убийство вызвалобольшой общественный резонанс во всем мире.

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