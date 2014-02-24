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Появились подробности смерти внука Сталина

22 декабря 2016, четверг, 17:44 – ИА СОЧИ-24

Появились подробности смерти внука Сталина
Появились подробности смерти внука Сталина
Очевидцы смерти внука советского вождя Иосифа Сталина Евгения Джугашвили рассказали о последних минутах его жизни. Он потерял сознание, упал и больше не пришел в себя.
Случайные
свидетели рассказали подробности трагедии. Джугашвили
направлялся к метро.
"Мужчина
шел в сторону метро, в руках у него была сумка. Он неожиданно потерял сознание
и упал, кто-то из прохожих приподнял ему голову, а другой накрыл его своей
курткой", – цитирует Life.ru очевидцев.
Возле места происшествия мгновенно собралась толпа.
По словам свидетелей,
люди пытались выяснить, есть ли среди них врач. Однако специалиста не нашлось, а
оказать первую помощь никто не смог, не понимая, что случилось с упавшим.

Приехавшие врачи пытались реанимировать Евгения Джугашвили, но безрезультатно.
Время было упущено, и спасти его не удалось.
Как писали Dni.ru, на северо-востоке Москвы 22 декабря в возрасте 80 лет скончался
внук советского вождя Иосифа Сталина. Смерть настигла Евгения Джугашвили на
улице. Прохожие вызвали скорую помощь, но спасти мужчину не
удалось. Прибывшие медики лишь констатировали его смерть. По
предварительным данным, Евгений Яковлевич умер от острой сердечной недостаточности.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Исполнитель теракта в Берлине снял себя на видео

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сегодня, 20:15
Соседка внука Сталина: Он водил молодых девочек

Соседка ушедшего из жизни в Москве в возрасте 80 лет внука Сталина Евгения Джугашвили уверяет, что он часто водил к себе молодых девушек. Однако другой сосед покойного утверждает, что Джугашвили жил тихо...»

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Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль"...»
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