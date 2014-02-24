Появилось видео с места крупного ДТП на МКАД

В Сети опубликовано видео с места крупного ДТП, произошедшего на юге Москвы на участке между Каширским и Варшавским шоссе. По данным СМИ, столкнулись около 20 автомобилей. При этом, как сообщает ТАСС, на указанном участке произошли шесть мелких ДТП, не одно крупное. Пострадавших нет. Движение транспорта по внутренней стороне МКАД серьезно затруднено.
В подмосковных Люберцах сотрудники полиции задержали за хранение крупной партии наркотиков 65-летнюю местную жительницу, Как сообщает "Московский комсомолец", в квартире у пожилой женщины было изъято при личном досмотре 48 граммов героина, при дальнейшем обыске жилья – еще 886 граммов..»
Скандально известный депутат Верховной Рады Олег Ляшко вновь подогрел слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На этот раз лидер "Радикальной партии" отправился на отдых в Таиланд в компании своего заместителя и друга Юрия Сухина...»
Заявление лидера французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен о законном присоединении Крыма к России вызвало настоящую истерику на Украине. МИД Незалежной даже пообещал закрыть француженке въезд в страну...»
В подмосковных Люберцах сотрудники полиции задержали за хранение крупной партии наркотиков 65-летнюю местную жительницу, Как сообщает "Московский комсомолец", в квартире у пожилой женщины было изъято при личном досмотре 48 граммов героина, при дальнейшем обыске жилья – еще 886 граммов..»
Скандально известный депутат Верховной Рады Олег Ляшко вновь подогрел слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На этот раз лидер "Радикальной партии" отправился на отдых в Таиланд в компании своего заместителя и друга Юрия Сухина...»
Заявление лидера французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен о законном присоединении Крыма к России вызвало настоящую истерику на Украине. МИД Незалежной даже пообещал закрыть француженке въезд в страну...»