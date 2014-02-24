Пожар в гостинице на северо-востоке Москвы попал на видео
7 января 2017, суббота, 12:59 – ИА СОЧИ-24
Пожар в гостинице на северо-востоке Москвы попал на видео
На Ярославском шоссе на северо-востоке Москвы загорелась гостиница. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Сообщается, что огонь полностью уничтожил здание. Пожарным расчетам все же удалось ликвидировать возгорание, после чего они приступили к разбору завалов. По предварительным данным, один человек погиб, еще девять пострадали. Сам пожар, а также работу спасателей, сняли на видео очевидцы.
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Главная дорога острова Сауми после проливных дождей оказалась подтоплена. В результате группа туристов из России не смогла вылететь домой с отдыха. Впрочем, не все отдыхающие были опечалены сложившейся ситуацией...»
Новый год стал для 36-летнего американца Дэна Билзеряна поводом подвести промежуточные итоги. На своей странице в Instagram он выложил видео своего отдыха в компании обнаженных моделей в самых разных экзотических точках планеты...»
Утром 7 января в гостинице в доме 55 корпус 1 по Ярославскому шоссе на северо-востоке Москвы произошел пожар. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров, сообщается о трех погибших и девяти пострадавших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело...»