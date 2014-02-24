Пожар в НИИ Бурденко в Москве ликвидирован

В пресс-службе МЧС рассказали, что полностью ликвидировать пожар в НИИ нейрохирургии имени Бурденко в Москве удалось уже в 19:55. В ликвидации огня принимали участие 20 пожарных расчетов и 30 человек, передает "Вечерняя Москва". Основную часть людей медицинский персонал больницы эвакуировал еще до прибытия экстренных служб. Всего из здания были выведены 226 человек. Сообщений о пострадавших не поступало.
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Эпоха правления первого темнокожего президента США Барака Обамы стала частью истории. Новый хозяин Белого дома, миллиардер и медиамагнат Дональд Трамп принял присягу и на четыре года вступил в права 45-го президента США...»
Несмотря на то, что официального звания "первая леди" не существует, в Америке это понятие шире, чем в других странах, и она играет очень важную роль в политической и социальной жизни страны. Официально первой леди США 20 января стала супруга 45-го президента страны Дональда Трампа Меланья...»
Госдума седьмого созыва успешно разобрала "законодательные завалы", которые достались ей от предшественников, рассказал первый заместитель руководителя "Единой России" Андрей Исаев. При этом парламентариям удается сосредотачиваться на подробном обсуждении социально значимых документов...»
Московские власти приняли решение расторгнуть договор с дочерним предприятием автодилера "Гема", которому дали право эксплуатировать рекламные конструкции в столице. ООО "ТРК", специализирующиеся на наружной рекламе, не смогло заплатить городу за эксплуатацию доверенных ему площадей...»
Эпоха правления первого темнокожего президента США Барака Обамы стала частью истории. Новый хозяин Белого дома, миллиардер и медиамагнат Дональд Трамп принял присягу и на четыре года вступил в права 45-го президента США...»