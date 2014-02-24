Пожар в здании НИИ Бурденко в центре Москвы
20 января 2017, пятница, 19:29 – ИА СОЧИ-24
Пожар в здании НИИ Бурденко в центре Москвы
На крыше
Центра нейрохирургии имени академика Бурденко произошел пожар, передает Life.ru. На место выехали оперативные службы города. Об эвакуации персонала и пациентов не сообщается.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
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