Пожарный принял роды у незнакомки и удочерил малышку
3 февраля 2017, пятница, 12:28 – ИА СОЧИ-24
Пожарный принял роды у незнакомки и удочерил малышку
Западные СМИ рассказали о самоотверженном спасателе, который принял роды у незнакомки. Однако этим пожарный Марк Хадден из штата Южная Каролина не ограничился. Через несколько часов после появления на свет маленькой девочки благородный спасатель удочерил ее. Он решился на это, поскольку мать отказалась от малышки сразу после ее рождения.Примечательно, что эта история произошла еще в 2011 году. Однако известно о ней стало лишь сейчас, сообщают "Вести.ru" со ссылкой на издание Stuff.Журналисты выяснили, что пять лет назад Хадден в составе пожарной бригады прибыл по вызову к американке, у которой начались роды. У спасателей не было времени везти женщину в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи. В итоге Марку пришлось самому принимать роды у незнакомки.Новоиспеченная мать назвала новорожденную Грейс. Однако уже через несколько часов "акушеру" сообщили, что роженица отказалась от малышки. Тогда спасатель решил стать ей настоящим отцом и удочерить ее. У пожарного уже было два сына. Поэтому жена с восторгом восприняла идею Марка об удочерении девочки.В настоящее время Грейс Хадден больше пяти лет. Родители говорят, что относятся к ней как к родной. "Она неотъемлемая часть нашей семьи, мы крепко дружим", – утверждает счастливый отец.
Общественное движение "Антимайдан" проводит серию одиночных пикетов у офиса главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Участники акции выступают против выдвижения блогера кандидатом в президенты России...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»
О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»
Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»
Общественное движение "Антимайдан" проводит серию одиночных пикетов у офиса главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Участники акции выступают против выдвижения блогера кандидатом в президенты России...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»
О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»
Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»