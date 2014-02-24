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Правительственные часы в Думе станут качественнее
18 января 2017, среда, 12:30 – ИА СОЧИ-24
Поправки в регламент Госдумы предполагают внесение изменений в порядок проведения правительственных часов. Они призваны
повысить качество такого формата взаимодействия правительства и депутатов,
заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Правительственный час заключается в том, что
в Думу приходит представитель кабинета министров и информирует о работе соответствующего министерства или ведомства, напомнил он. Речь идет об увеличении продолжительности работы в рамках правительственного
часа, который, по словам председателя нижней палаты, может быть совмещен с
госдокладом."Сейчас мы в ходе обсуждения этого вопроса с
правительством вышли на решение, в рамках которого, во-первых, будет
определяться профильный комитет, который будет готовить проект постановления по
итогам этой информации, – сообщил Володин. – Расширяются возможности
этого профильного комитета, который сможет в том числе запросить
информацию о реализации этого постановления".
Еще одним новшеством в рамках правительственного часа станут обязательные доклады аудиторов Счетной палаты, которыми будут
сопровождаться выступления министров. "Это дает больше возможностей депутатам
быть в курсе, как работает министерство, ведомство, как решаются проблемы",
– пояснил Володин.Ранее спикер Госдумы выступил с инициативой организовать прямые
телетрансляции правительственных часов. Он предложил показывать в эфире только
выступления министра и представителей фракций. "По времени это будет не два часа прямой эфир, а до 20 минут выступление – как правило,
докладчика, министра, и выступления от фракций по пять минут, – отметил
председатель нижней палаты. – Тогда у нас будет в течение часа данный вопрос в
прямом эфире рассматриваться".
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