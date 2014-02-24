Предателя Вороненкова объявили в розыск за рейдерский захват

15 февраля 2017, среда, 08:44 – ИА СОЧИ-24



Предателя Вороненкова объявили в розыск за рейдерский захват

Экс-депутату Госдумы Денису Вороненкову предъявлено заочное обвинение в организации рейдерского захвата здания стоимостью пять миллионов долларов. Он объявлен в розыск.Уголовное дело в отношении бывшего парламентария было возбуждено в октябре 2011 года.Предположительно, он являлся организатором аферы, передает "Коммерсантъ".По данным следствия, бизнесмен ВиталийКачур и адвокат Виталий Чабан помогли ему вывести из собственности предпринимателя ОтариКобахидзе здание в центре Москвы. Генпрокуратура дважды отказалась внести в Госдумупредставления главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о лишении Дениса Вороненкова неприкосновенностии привлечении к уголовной ответственности.Бывший членфракции КПРФ скрывается на Украине. Он перебрался туда вместе с женой, экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой, и получил гражданство этой страны. Если информация подтвердится, Вороненков будетисключен из партии. Секретарь ЦК КПРФ ЮрийАфонин отметил, что переезд супругов в контексте событий в Донбассе совершенноих "не красит".Между тем Максакову уволили изРоссийской академии музыки имени Гнесиных, а ее учеников распределили междудругими педагогами. Напомним, что оперная дива была старшим преподавателем накафедре сольного пения, а также работала в музыкальном колледже при учебномзаведении.Вороненков объяснил свое бегство тем, что опасаетсяпреследований со стороны спецслужб. По словам экс-депутата, основанием дляэтого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральнойслужбе по контролю за оборотом наркотиков.

СОЧИ 24