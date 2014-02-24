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Предателя Вороненкова объявили в розыск за рейдерский захват
15 февраля 2017, среда, 08:44 – ИА СОЧИ-24
Уголовное дело в отношении бывшего парламентария было возбуждено в октябре 2011 года.
Предположительно, он являлся организатором аферы, передает "Коммерсантъ".
По данным следствия, бизнесмен Виталий
Качур и адвокат Виталий Чабан помогли ему вывести из собственности предпринимателя Отари
Кобахидзе здание в центре Москвы. Генпрокуратура дважды отказалась внести в Госдуму
представления главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о лишении Дениса Вороненкова неприкосновенности
и привлечении к уголовной ответственности.Бывший член
фракции КПРФ скрывается на Украине. Он перебрался туда вместе с женой, экс-депутатом нижней палаты российского парламента Марией Максаковой, и получил гражданство этой страны. Если информация подтвердится, Вороненков будет
исключен из партии. Секретарь ЦК КПРФ Юрий
Афонин отметил, что переезд супругов в контексте событий в Донбассе совершенно
их "не красит".
Между тем Максакову уволили из
Российской академии музыки имени Гнесиных, а ее учеников распределили между
другими педагогами. Напомним, что оперная дива была старшим преподавателем на
кафедре сольного пения, а также работала в музыкальном колледже при учебном
заведении.
Вороненков объяснил свое бегство тем, что опасается
преследований со стороны спецслужб. По словам экс-депутата, основанием для
этого является его "чересчур эффективная" деятельность в Федеральной
службе по контролю за оборотом наркотиков.
Источник:
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