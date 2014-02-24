Председатель ПАСЕ обратился к Госдуме

7 февраля 2017, вторник, 22:15 – ИА СОЧИ-24



Председатель ПАСЕ обратился к Госдуме

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт обратился к Госдуме и сообщил парламентариям о том, что бюро ПАСЕ собирается провести углубленную оценку текущего состояния отношений России и ассамблеи. Заседание по этому вопросу состоится 10 марта и к участию в нем приглашена российская делегация.Руководство Госдумы было проинформировано председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом о проведении бюро ассамблеи углубленного анализа отношений с Россией, передает "Газета.ru". "Мы обсуждаем с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом возможность направления российской делегации. Это его инициатива", – подтвердил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В делегацию от России, которая прибудет 10 марта в Мадрид для участия в заседании постоянного комитета ассамблеи, скорее всего войдут вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель думского комитета по международной политике Леонид Слуцкий. Также, возможно, к ним присоединятся председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников и глава комитета по образованию Вячеслав Никонов. Сообщается, что своих представителей выдвинет и Совет Федерации.Как заметил Леонид Слуцкий, в рамках заседания сторону смогут принять участие в обсуждении сложившейся ситуации, а также в поиске путей выхода из кризиса в сотрудничестве между ПАСЕ и парламентом России. Отметим, проблемы в этой сфере наблюдаются на протяжении двух лет.Так, в апреле 2014 года ПАСЕ приняла резолюцию, лишавшую Россию права голоса в ассамблее, и исключила ее представителей из всех руководящих органов. В ответ в январе 2015 года российские делегаты сообщили о приостановлении работы в ассамблее.В начале 2017 года в Москве состоялась встреча руководства нижней палаты парламента и Педро Аграмунта. Президент ПАСЕ выразил желание, чтобы российская делегация вернулась в ассамблею. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил, что Россия вернется в ПАСЕ только в случае изменения регламента организации таким образом, чтобы лишение какой-либо делегации права голоса было невозможно."Мы за диалог, мы за участие, но участвовать в Парламентской ассамблее, где лишают права голоса, смысла нет", – заметил тогда Вячеслав Володин. "Мне хотелось бы другого, но я прекрасно понимаю позицию спикера Госдумы Вячеслава Володина", – с сожалением отметил тогда президент ПАСЕ.

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