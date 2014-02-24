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Преемник Керри готов напасть на Россию

11 января 2017, среда, 10:44 – ИА СОЧИ-24

Преемник Керри готов напасть на Россию
Преемник Керри готов напасть на Россию
Американский бизнесмен Рекс Тиллерсон, выдвинутый на пост госсекретаря избранным президентом США Дональдом Трампом, выступит с докладом в сенате. В своей речи он обвинит Россию в игнорировании интересов Соединенных Штатов при попытке завоевать мировой авторитет.
Рекс Тиллерсон выступит с этой речью в среду 11 января, сообщает Washington Post. Заседание сената будет посвящено избранию бизнесмена на пост госсекретаря. С текстом доклада экс-главы
Exxon Mobil СМИ ознакомились уже сейчас.По мнению Рекса Тиллерсона, НАТО "имеет право беспокоиться из-за возрождающейся России". "Когда Россия стремится обрести уважение и влияние на международной арене, ее действия игнорируют интересы Америки", – отметил в докладе выдвинутый избранным президентом госсекретарь. "Россия должна понести ответственность за свои поступки", – заключил он.Бизнесмен считает, что действия России нацелены на дестабилизацию ситуации в соседних странах и на Ближнем Востоке. "Россия сегодня представляет опасность, но она не непредсказуема в продвижении своих интересов. Она вторглась на Украину, включая аннексию Крыма, и поддержала сирийские силы, грубо нарушающие военные законы", – заявил Тиллерсон.При этом выдвинутый Дональдом Трампом госсекретарь обвинил администрацию действующего президента Барака Обамы в неумении противостоять "российской агрессии". Тем не менее, он настаивает на необходимости наладить сотрудничество между странам в тех сферах, где это необходимо. Одной из них является борьба с терроризмом. Также Рекс Тиллерсон обсудит в сенате такие главные угрозы национальной безопасности США, как развитие терроризма, и "ядерные амбиции" Ирана. При этом действия России стоят на втором месте в рейтинге "опасности" для Соединенных Штатов – основной угрозой Рекс Тиллерсон считает усиление военной и экономической мощи Китая. Отметим, бизнесмен в своем выступлении не затронет тему вмешательства Кремля в президентские выборы в США. Примечательно, что Рекс Тиллерсон неоднократно посещал Россию и даже был награжден орденом Дружбы, который в 2013 году ему вручил лично президент России Владимир Путин. Этот факт может затруднить утверждение сенатом Тиллерсона на пост госсекретаря.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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