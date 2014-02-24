Преемник Керри готов напасть на Россию

Американский бизнесмен Рекс Тиллерсон, выдвинутый на пост госсекретаря избранным президентом США Дональдом Трампом, выступит с докладом в сенате. В своей речи он обвинит Россию в игнорировании интересов Соединенных Штатов при попытке завоевать мировой авторитет. Рекс Тиллерсон выступит с этой речью в среду 11 января, сообщает Washington Post. Заседание сената будет посвящено избранию бизнесмена на пост госсекретаря. С текстом доклада экс-главы Exxon Mobil СМИ ознакомились уже сейчас.По мнению Рекса Тиллерсона, НАТО "имеет право беспокоиться из-за возрождающейся России". "Когда Россия стремится обрести уважение и влияние на международной арене, ее действия игнорируют интересы Америки", – отметил в докладе выдвинутый избранным президентом госсекретарь. "Россия должна понести ответственность за свои поступки", – заключил он.Бизнесмен считает, что действия России нацелены на дестабилизацию ситуации в соседних странах и на Ближнем Востоке. "Россия сегодня представляет опасность, но она не непредсказуема в продвижении своих интересов. Она вторглась на Украину, включая аннексию Крыма, и поддержала сирийские силы, грубо нарушающие военные законы", – заявил Тиллерсон.При этом выдвинутый Дональдом Трампом госсекретарь обвинил администрацию действующего президента Барака Обамы в неумении противостоять "российской агрессии". Тем не менее, он настаивает на необходимости наладить сотрудничество между странам в тех сферах, где это необходимо. Одной из них является борьба с терроризмом. Также Рекс Тиллерсон обсудит в сенате такие главные угрозы национальной безопасности США, как развитие терроризма, и "ядерные амбиции" Ирана. При этом действия России стоят на втором месте в рейтинге "опасности" для Соединенных Штатов – основной угрозой Рекс Тиллерсон считает усиление военной и экономической мощи Китая. Отметим, бизнесмен в своем выступлении не затронет тему вмешательства Кремля в президентские выборы в США. Примечательно, что Рекс Тиллерсон неоднократно посещал Россию и даже был награжден орденом Дружбы, который в 2013 году ему вручил лично президент России Владимир Путин. Этот факт может затруднить утверждение сенатом Тиллерсона на пост госсекретаря.
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Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты"...»
В Северной столице задержан молодой человек, который подозревается в том, что толкнул друга под поезд на станции метро "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу..»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл сегодня весеннюю сессию нижней палаты российского парламента. В своем выступлении перед депутатами он рассказал о приоритетах в работе законодательного собрания на ближайшие месяцы, а также тех нюансах, на которые депутатам следует обратить как можно более пристальное внимание...»
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