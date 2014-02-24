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Премьер обматерил своего министра
3 февраля 2017, пятница, 20:28 – ИА СОЧИ-24
Премьер обвинил министра финансов Андрея Бабиша в том, что
он обманул налоговую систему страны, избежав уплаты фискальных сборов. "Андрей
Бабиш основательно ... (нецензурный глагол, синонимичный слову
"обманул") чешское государство", – написал премьер на своей странице
в Facebook. Премьер назвал члена своего кабинета лицемером, уклоняющимся от
уплаты налогов и одновременно изображающим борьбу с этим явлением в обществе.
Министр финансов ответил ему и предположил, что такая
реакция, вероятно, является новым способом общения премьер-министра. Между тем,
известно, что состояние Андрея Бабиша оценивалось в 2016 году в два с половиной
миллиарда долларов. Многие пользователи, читающие сообщения премьера в Facebook,
подумали, что аккаунт главы правительства взломали хакеры, но он сам развеял
эти подозрения, написав в другой социальной сети: "Мой аккаунт в Facebook
действительно никто не взломал. Да, Андрей Бабиш действительно чешское
государство не жалел. Об этом надо сказать, как оно есть", – пояснил
премьер в Twitter.
Чешские политологи утверждают, что столь резкое высказывание
обычно сдержанного в выражениях Соботки связано с предстоящими осенью в Чехии
парламентскими выборами, пишет ТАСС. Отметим, что в России сегодня, 3 февраля отмечается День борьбы с
ненормативной лексикой. Судя по опросу, проведенному исследовательским центром
SuperJob.ru, крепкие словечки используют в своей речи 62% россиян. Психологи
объясняют все стрессами и воспитанием, лингвисты – слабым словарным запасом.
Источник:
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