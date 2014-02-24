Премьер обматерил своего министра

3 февраля 2017, пятница, 20:28 – ИА СОЧИ-24



Премьер обматерил своего министра

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка допустил себе некоторые вольности, обвинив одного из министров своего правительства в неуплате налогов. Глава правительства использовал нецензурное слово, отчитывая министра в Facebook.Премьер обвинил министра финансов Андрея Бабиша в том, чтоон обманул налоговую систему страны, избежав уплаты фискальных сборов. "АндрейБабиш основательно ... (нецензурный глагол, синонимичный слову"обманул") чешское государство", – написал премьер на своей страницев Facebook. Премьер назвал члена своего кабинета лицемером, уклоняющимся отуплаты налогов и одновременно изображающим борьбу с этим явлением в обществе.Министр финансов ответил ему и предположил, что такаяреакция, вероятно, является новым способом общения премьер-министра. Между тем,известно, что состояние Андрея Бабиша оценивалось в 2016 году в два с половиноймиллиарда долларов. Многие пользователи, читающие сообщения премьера в Facebook,подумали, что аккаунт главы правительства взломали хакеры, но он сам развеялэти подозрения, написав в другой социальной сети: "Мой аккаунт в Facebookдействительно никто не взломал. Да, Андрей Бабиш действительно чешскоегосударство не жалел. Об этом надо сказать, как оно есть", – пояснилпремьер в Twitter.Чешские политологи утверждают, что столь резкое высказываниеобычно сдержанного в выражениях Соботки связано с предстоящими осенью в Чехиипарламентскими выборами, пишет ТАСС. Отметим, что в России сегодня, 3 февраля отмечается День борьбы сненормативной лексикой. Судя по опросу, проведенному исследовательским центромSuperJob.ru, крепкие словечки используют в своей речи 62% россиян. Психологиобъясняют все стрессами и воспитанием, лингвисты – слабым словарным запасом.

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