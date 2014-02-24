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Премьер Польши ранена в Освенциме
11 февраля 2017, суббота, 00:30 – ИА СОЧИ-24
Машина, ехавшая по второстепенной дороге, врезалась в один
из автомобилей правительственного кортежа. Автомобиль, в котором ехала
Шидло, съехал на обочину. Как сообщаетиздание Rzecz Pospolita, в результате ДТП премьер получила ушибы и была госпитализирована.Film ze strony fb/FaktyOswiecim.
Wypadek Premier Beaty Szydło. pic.twitter.com/lofkRIwapQ– ks. Daniel Wachowiak (@DanielWachowiak) 10 февраля 2017 г.
Политик
находится в сознании. Для дополнительных
обследований ее отправили вертолетом в Варшаву,
передает телеканал TVN24.
"Госпожа премьер пройдет дополнительные обследования в Варшаве", —
написал в Twitter официальный представитель правительства Рафал Бохенек.
В то же время глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав
Качиньский во время выступления в Варшаве заявил о "серьезных ранениях"
Шидло. Интернет-портал Onet со ссылкой на неофициальные источники утверждает, что глава польского правительства жалуется на боли в области грудной клетки.
"Не могу сказать, как долго она будет в больнице, но сегодня она точно останется в больнице", – сообщил, в свою очередь, представитель медучрежедния, куда доставили премьера. Врач Анджей Якубовский также добавил, что медики провели компьютерную томографию и проверили Шидло на предмет внутренних повреждений.В ДТП также пострадали два сотрудника бюро охраны правительства. На месте аварии работают полиция и спасатели, место инцидента оцеплено. Предполагаемый виновник ДТП не пострадал, в настоящее
время его допрашивают.
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