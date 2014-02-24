Преступление Улюкаева попало на видео

11 января 2017, среда, 08:59 – ИА СОЧИ-24



Преступление Улюкаева попало на видео

Заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов рассказал, что суд арестовал 15 объектов недвижимости и средства на сумму не менее 564 миллионов рублей бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Также он отметил, что у ведомства есть видеозапись задержания экс-чиновника."У него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 миллионов рублей", – цитирует зампреда Следственного комитета России газета "Коммерсантъ". "Отмечу, что следствие продолжает устанавливать имущество обвиняемых для его последующего ареста в целях обеспечения исполнения уголовного наказания", – подчеркнул Игорь Краснов.По его словам, всего по громким уголовным делам в России арестовано имущество на сумму около 18 миллиардов рублей. "По делу Вячеслава Гайзера и других участников преступного сообщества арестованы 32 объекта недвижимости, деньги и иное имущество на общую сумму около 4,9 миллиарда рублей", – привел пример представитель ведомства.Отметим, при задержании губернатора Кировской области Никиты Белых оперативниками велась фото– и видеосъемка, эти кадры были вскоре опубликованы в СМИ. По словам Игоря Краснова, соответствующие материалы есть в распоряжении ведомства и относительно Алексея Улюкаева."Но в данном конкретном случае следствие посчитало нецелесообразным их распространение в СМИ. А мнение следователя в соответствии с уголовно-процессуальным законом должны учитывать все. Кроме того, повторюсь, выводы о виновности или невиновности может делать только суд", – отметил Игорь Краснов.Напомним, стражи порядка задержали министра экономического развития Алексея Улюкаева с поличным 14 ноября 2016 года. Ему предъявили обвинение в вымогательстве взятки в крупном размере и поместили под домашний арест. Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении чиновника в связи с утратой доверия.

СОЧИ 24