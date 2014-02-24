Президент Чехии признал себя "агентом Путина"

10 марта 2017, пятница, 16:30 – ИА СОЧИ-24



Президент Чехии признал себя "агентом Путина"

Глава Чехии Милош Земан на пресс-конференции по поводу своего решения баллотироваться на новый президентский срок ответил на вопрос об отношении к Владимиру Путину. Политик не растерялся и пошутил, назвав себя "агентом" главы российского государства.Все началось с вопроса журналистки российского "Пятого канала". Она напомнила, что Земана часто критикуют за доброжелательное отношение к России, спросив при этом, изменится ли его отношение из-за того, что он решил баллотироваться на новый президентский срок. "Я агент России, а именно Владимира Владимировича Путина", – в шутливом тоне ответил чешский лидер. Кроме того, высмеял все обвинения в его "слишком пророссийской позиции", добавив, что является не только "агентом" российского лидера, но и китайского председателя и нового американского лидера Дональда Трампа. "На самом деле я агент только одной страны – Чешской Республики", – сказал Земан. В то же время он в очередной раз призвал отменить введенные ЕС в 2014 году антироссийские санкции.Милош Земан стал президентом Чехии в 2013 году, набрав по итогам голосования 54,8% голосов избирателей. Он известен тем, что неоднократно призывал западные страны перестать раскручивать антироссийскую истерию и отменить санкции против Москвы. По его мнению, это главное препятствие для развития взаимоотношений между странами. "Доказательством того, что санкции ничего не решают, являются санкции Соединенных Штатов в отношении Кубы, которые продолжались десятки лет и ныне отменены президентом Бараком Обамой", – сказал глава чешского государства. Кроме того, ранее Земан призвал провести референдум о членстве Чехии в Евросоюзе и НАТО. При этом он признал, что не поддерживает идею выхода из ЕС, тем не менее сделает все, чтобы граждане смогли выразить свое мнение по отношению к этому вопросу. "Я не согласен с теми, кто поддерживает выход из Европейского союза. Но я сделаю все, чтобы организовать для них референдум, где они смогут высказать свое мнение. То же самое касается и выхода из НАТО", – отметил чешский лидер.

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