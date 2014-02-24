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Президент Чехии признал себя "агентом Путина"

10 марта 2017, пятница, 16:30 – ИА СОЧИ-24

Президент Чехии признал себя "агентом Путина"
Президент Чехии признал себя "агентом Путина"
Глава Чехии Милош Земан на пресс-конференции по поводу своего решения баллотироваться на новый президентский срок ответил на вопрос об отношении к Владимиру Путину. Политик не растерялся и пошутил, назвав себя "агентом" главы российского государства.
Все началось с вопроса журналистки российского "Пятого канала". Она напомнила, что Земана часто критикуют за доброжелательное отношение к России, спросив при этом, изменится ли его отношение из-за того, что он решил баллотироваться на новый президентский срок. "Я агент России, а именно Владимира Владимировича Путина", – в шутливом тоне ответил чешский лидер. Кроме того, высмеял все обвинения в его "слишком пророссийской позиции", добавив, что является не только "агентом" российского лидера, но и китайского председателя и нового американского лидера Дональда Трампа. "На самом деле я агент только одной страны – Чешской Республики", – сказал Земан. В то же время он в очередной раз призвал отменить введенные ЕС в 2014 году антироссийские санкции.
Милош Земан стал президентом Чехии в 2013 году, набрав по итогам голосования 54,8% голосов избирателей. Он известен тем, что неоднократно призывал западные страны перестать раскручивать антироссийскую истерию и отменить санкции против Москвы. По его мнению, это главное препятствие для развития взаимоотношений между странами. "Доказательством того, что санкции ничего не решают, являются санкции Соединенных Штатов в отношении Кубы, которые продолжались десятки лет и ныне отменены президентом Бараком Обамой", – сказал глава чешского государства. Кроме того, ранее Земан призвал провести референдум о членстве Чехии в Евросоюзе и НАТО. При этом он признал, что не поддерживает идею выхода из ЕС, тем не менее сделает все, чтобы граждане смогли выразить свое мнение по отношению к этому вопросу. "Я не согласен с теми, кто поддерживает выход из Европейского союза. Но я сделаю все, чтобы организовать для них референдум, где они смогут высказать свое мнение. То же самое касается и выхода из НАТО", – отметил чешский лидер.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Нелепого Лукашенко отчитали за скандал с любовницами

Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич прокомментировал недавнее заявление Александра Лукашенко, поручившего госслужащим в рамках "борьбы с тунеядством" найти работу для своих жен и любовниц. По словам бывшего главы белорусского государства, власти страны несмотря на желание не смогут заставить работать всех граждан...»

сегодня, 17:44
Падение вертолета с россиянами в Стамбуле попало на видео

Продолжают выясняться подробности крушения вертолета в Турции. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент гибели вертолета с россиянами на борту в стамбульском районе Бююкчекмедже...»

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Факт изнасилования 16-летней ульяновской студентки Дианы Шурыгиной в конце марта прошлого года 20-летним студентом Сергеем Семеновым был признан судом дважды. Чтобы доказать, что сексуальное надругательство действительно было, пришлось провести 20 экспертиз...»

сегодня, 17:00
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У этого мужчины весьма развиты интуиция и интеллект. В нем сочетаются оптимизм, жизнерадостность и готовность к терпеливому труду, а при необходимости – и к защите...»

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Исполнение постановлений нижней палаты парламента по "правительственным часам" проконтролирует первый вице-спикер Иван Мельников. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Помогать Мельникову осуществлять контроль, вероятнее всего, будет помогать вновь создаваемое экспертно-аналитическое управление...»

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