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Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН
24 декабря 2016, суббота, 13:43 – ИА СОЧИ-24
С гневной речью Дутерте выступил на на военной базе в городе
Замбоанга на юге Филиппин. Поводом для нападок послужили требования ООН
проводить расследование в отношении филиппинских наркоторговцев. "Можете
идти жаловаться в ООН, я сожгу ООН, если приеду в Америку", – цитирует лидера страны The Independent.
Напомним, заняв
президентское кресло, Дутерте объявил войну наркотикам. По данным
полиции, за последние месяцы в стране были убиты около трех
тысяч человек, связанных с наркоторговлей. На Западе неоднократно осуждали
методы Дутерте и настаивали на более гуманных способах борьбы с преступностью.
Президент Филиппин,
в свою очередь, всерьез рассматривает выход страны из ООН, Международного
уголовного суда и прекращения действия союзных соглашений с США. "У меня есть обязанность сохранить поколение. Если здесь идет речь о правах человека, то я плевать на это хотел. Я должен вселять страх, потому что враги государства хотят уничтожить наших детей", – заявлял филиппинский лидер в одном из интервью. Кроме того, в минувший четверг, 22 декабря, Дутерте назвал "идиотом" Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда
Раада аль-Хусейна.
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