Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

24 декабря 2016, суббота, 13:43 – ИА СОЧИ-24



Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

Президент Филиппин Родриго Дутерте обрушился с критикой на Организацию Объединенных Наций (ООН). Лидер заявил, что сожжет объединение, если приедет в США.С гневной речью Дутерте выступил на на военной базе в городеЗамбоанга на юге Филиппин. Поводом для нападок послужили требования ООНпроводить расследование в отношении филиппинских наркоторговцев. "Можетеидти жаловаться в ООН, я сожгу ООН, если приеду в Америку", – цитирует лидера страны The Independent.Напомним, занявпрезидентское кресло, Дутерте объявил войну наркотикам. По даннымполиции, за последние месяцы в стране были убиты около трехтысяч человек, связанных с наркоторговлей. На Западе неоднократно осуждалиметоды Дутерте и настаивали на более гуманных способах борьбы с преступностью.Президент Филиппин,в свою очередь, всерьез рассматривает выход страны из ООН, Международногоуголовного суда и прекращения действия союзных соглашений с США. "У меня есть обязанность сохранить поколение. Если здесь идет речь о правах человека, то я плевать на это хотел. Я должен вселять страх, потому что враги государства хотят уничтожить наших детей", – заявлял филиппинский лидер в одном из интервью. Кроме того, в минувший четверг, 22 декабря, Дутерте назвал "идиотом" Верховного комиссара ООН по правам человека ЗейдаРаада аль-Хусейна.

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