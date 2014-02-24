Президент России поддержал отмену виз ЕС для Украины
23 декабря 2016, пятница, 14:01 – ИА СОЧИ-24
Президент России поддержал отмену виз ЕС для Украины
Президент России Владимир Путин заметил, что введение безвизового режима для Украины со стороны Евросоюза было бы шагом в правильном направлении. Однако, подчеркнул он, нужно помнить и об опасностях подобного подхода. Речь, в частности, о тех гражданах Украины, которые едут в Европу ради работы. Без специального разрешения и визы они будут поставлены в изначально невыгодные условия и лишатся каких-либо социальных гарантий, вынужденно находясь на нелегальном положении в европейских странах.
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Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет свыше 20 своих рейсов из аэропорта Шереметьево. По данным СМИ, причиной принятия такого решения стало требование Росавиации проверить находящиеся в эксплуатации лайнеры марки Sukhoi Superjet 100. Речь идет о дефекте хвостовых стабилизаторов...»