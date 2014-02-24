При пожаре в квартире на востоке Москвы погиб человек
31 января 2017, вторник, 13:31 – ИА СОЧИ-24
При пожаре в квартире на востоке Москвы погиб человек
Утром 31 января на 16-м этаже жилого дома на Суздальской улице в Москве загорелась трехкомнатная квартира, передает сетевое издание m24.ru. В 11:20 мск пожар, площадь которого составила 45 квадратных метров, был локализован, в 11:28 мск – ликвидирован. Специалистам удалось спасти 14 жильцов, в том числе двоих детей. Один человек погиб.
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В российском МИДе обеспокоены резким обострением ситуации на юго-востоке Украины. В дипведомстве обратили внимание на тот факт, что подобные эскалации военного конфликта совпадают с зарубежными визитами Петра Порошенко...»