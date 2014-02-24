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При рассмотрении законов в Думе учтут мнение россиян
23 марта 2017, четверг, 14:45 – ИА СОЧИ-24
Об инициативе спикера сообщил журналистам по итогам Совета Думы первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников. "Аппарату Госдумы вместе с заместителем председателя Петром Толстым
дано поручение провести переговоры и заключить соглашения с рядом
социологических служб на предмет того, чтобы по важным проблемам, резонансным
законопроектам мы могли иметь объективную оценку общественного мнения по той
или иной законодательной инициативе", – сказал Мельников. По его мнению,
это правильная инициатива, и она будет реализована.Как писали Dni.Ru, в конце февраля Госдума
обратилась к правительству с просьбой провести ревизию устаревших
законопроектов, которые кабинет министров внес на рассмотрение палаты. В
портфеле Госдумы сейчас находятся 257 законопроектов правительства, многие из
которых утратили свою актуальность. Депутаты хотят разобраться с ними и навести
порядок в законотворческом процессе.Члены рабочей группы, занимающейся улучшением
законотворческой работы, также предложили, что законопроекты депутатов должны
сначала проходить через фильтры соответствующих фракций, которые дадут им
оценку и помогут юридически правильно оформить проекта закона.В декабре 2016 года спикер Госдумы VII созыва Вячеслав
Володин поручил создать рабочую группу по совершенствованию механизмов
законопроектной деятельности. Активное участие в ней приняли глава комитета
Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников,
председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Алексей Диденко, глава комитета по регламенту и организационной
работе Ольга Савастьянова, председатель комитета по природным ресурсам Николай
Николаев, а также представители правового управления нижней палаты парламента.
Вице-спикер палаты Иван Мельников возглавил эту группу.
Источник:
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