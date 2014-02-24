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При спикере Госдумы появится Совет по развитию городских территорий
13 марта 2017, понедельник, 13:58 – ИА СОЧИ-24
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин
сообщил, что в ближайшее время при председателе Думы будет создан Совет по
развитию городских территорий и общественных пространств. Он станет вторым
подобным консультативным органом после учрежденного Совета по
законодательному обеспечению развития цифровой экономики.
По словам Володина, работа совета, который появится в ближайшее время, будет посвящена теме развития городских
территорий, общественных пространств. Об этом он сообщил на заседании
президиума Совета законодателей при Федеральном собрании.Спикер Госдумы выразил надежду, что в консультативный орган при парламенте войдут и представители законодательных
собраний субъектов Федерации. "Эти вопросы очень актуальны и для
регионов", – сказал он.
"Мы планируем, что будущий совет будет в том числе
активно заниматься вопросами реализации поручения президента по сносу хрущевок в Москве, работать с экспертами", – цитирует Володина
ТАСС. По его мнению, вопрос развития общественного пространства в городах является актуальным. "Хотелось бы, чтобы вы здесь свое плечо
подставили", – обратился спикер к участникам заседания.
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