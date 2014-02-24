При спикере Госдумы появится Совет по развитию городских территорий

13 марта 2017, понедельник, 13:58 – ИА СОЧИ-24



При спикере Госдумы появится Совет по развитию городских территорий

В нижней палате парламента будет создан специальный орган, который займется в том числе вопросами сноса и расселения хрущевок. Совет по развитию городских территорий должен появиться в Госдуме в ближайшее время. Спикер Госдумы Вячеслав Володин позвал в него представителей региональных парламентов.Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володинсообщил, что в ближайшее время при председателе Думы будет создан Совет поразвитию городских территорий и общественных пространств. Он станет вторымподобным консультативным органом после учрежденного Совета позаконодательному обеспечению развития цифровой экономики.По словам Володина, работа совета, который появится в ближайшее время, будет посвящена теме развития городскихтерриторий, общественных пространств. Об этом он сообщил на заседаниипрезидиума Совета законодателей при Федеральном собрании.Спикер Госдумы выразил надежду, что в консультативный орган при парламенте войдут и представители законодательныхсобраний субъектов Федерации. "Эти вопросы очень актуальны и длярегионов", – сказал он."Мы планируем, что будущий совет будет в том числеактивно заниматься вопросами реализации поручения президента по сносу хрущевок в Москве, работать с экспертами", – цитирует ВолодинаТАСС. По его мнению, вопрос развития общественного пространства в городах является актуальным. "Хотелось бы, чтобы вы здесь свое плечоподставили", – обратился спикер к участникам заседания.

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