При взрыве на мосту в Волгограде пострадал человек
17 января 2017, вторник, 13:28 – ИА СОЧИ-24
При взрыве на мосту в Волгограде пострадал человек
На Комсомольском мосту в Волгограде произошел взрыв. По предварительным данным, сдетонировал газовый баллон, при помощи которого работали строители. Сообщается об одном пострадавшем в результате произошедшего. Очевидцы сняли на видео последствия взрыва. Запись опубликовал портал Life.ru.
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После новогодних праздников, во время которых большинство из нас лежали перед телевизором с салатом Оливье в обнимку, как никогда актуальны быстрые и эффективные методы похудения. Однако в панике пытаясь экстренно избавиться от лишних складок жира, люди часто решаются на безумства. В частности, до сих пор некоторые рискуют своим здоровьем и прибегают к опасным диетам, которые были на пике популярности в XX веке...»
Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты...»