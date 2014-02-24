ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

При взрыве в Екатеринбурге рабочему оторвало ногу

18 января 2017, среда, 12:01 – ИА СОЧИ-24

При взрыве в Екатеринбурге рабочему оторвало ногу
При взрыве в Екатеринбурге рабочему оторвало ногу

Утром 18 января на месте строительства гипермаркета "Лента" на улице Машиностроителей в Екатеринбурге прогремел взрыв. По предварительным данным, во время сварочных работ сдетонировал газовый баллон. При взрыве были ранены двое рабочих, одному из них оторвало ногу, передает URA.Ru. На место происшествия приехали сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и полиции. "Сейчас сотрудники ОП № 15 выясняют, какое должностное лицо на стройплощадке отвечало за меры безопасности, проводился ли инструктаж по технике безопасности", – рассказал руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 15:01
Володин предложил показать ЕС ужасы войны в Сирии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал открытие выставки о войне в Сирии в стенах нижней палаты парламента. По словам председателя законодательного собрания, с представленными на ней фотоматериалами следует ознакомиться Совету Европу, ПАСЕ и парламентариям европейских стран...»

сегодня, 14:44
Москвича отказались брать на работу из-за числа друзей в соцсетях

На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен...»

сегодня, 14:44
Киев приготовил новый газовый демарш

Киев в очередной раз пошел на обострение газового конфликта с Россией. На этот раз "Нафтогаз Украины" отказался оплачивать счет "Газпрома" почти на 6 миллиардов долларов...»

сегодня, 14:14
Кошка Маруся и пятеро котят поселились в московском метро

На строящейся станции "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена поселилась кошка Маруся..»

сегодня, 14:01
Захаровой пришлось извиняться за Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла извинения Даниле Гальперовичу. Поводом стали жесткие высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова в адрес журналиста "Голоса Америки"...»

сегодня, 13:58
Помощник министра Голодец: Я никаких драк не видел

Помощник заместителя председателя правительства Ольги Голодец опроверг информацию о драке в центре Москвы. Тем временем полиция задержала сотрудников частной фирмы, вступивших в потасовку с чиновниками...»

сегодня, 13:46
Песков оценил предложение Савченко сдать Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил властям Украины о статусе Крыма. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Киеву необходимо вернуть контроль над ДНР и ЛНР, но за это признать Крым российским...»

сегодня, 13:45
В Москве рабочий упал с шестого этажа

Двое рабочих расчищали снег на крыше офисного здания на проспекте Мира на северо-востоке Москвы..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 15:01
Володин предложил показать ЕС ужасы войны в Сирии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал открытие выставки о войне в Сирии в стенах нижней палаты парламента. По словам председателя законодательного собрания, с представленными на ней фотоматериалами следует ознакомиться Совету Европу, ПАСЕ и парламентариям европейских стран...»

сегодня, 14:44
Москвича отказались брать на работу из-за числа друзей в соцсетях

На просторах интернета набирает популярность история о москвиче, которому отказали в приеме на работу по необычной причине. Молодому человеку не удалось пройти собеседование в столичной компании, потому что сотрудница отдела кадров решила, что он недостаточно коммуникабелен...»

сегодня, 14:44
Киев приготовил новый газовый демарш

Киев в очередной раз пошел на обострение газового конфликта с Россией. На этот раз "Нафтогаз Украины" отказался оплачивать счет "Газпрома" почти на 6 миллиардов долларов...»

сегодня, 14:14
Кошка Маруся и пятеро котят поселились в московском метро

На строящейся станции "Верхние Лихоборы" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена поселилась кошка Маруся..»

сегодня, 14:01
Захаровой пришлось извиняться за Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова принесла извинения Даниле Гальперовичу. Поводом стали жесткие высказывания министра иностранных дел Сергея Лаврова в адрес журналиста "Голоса Америки"...»

сегодня, 13:58
Помощник министра Голодец: Я никаких драк не видел

Помощник заместителя председателя правительства Ольги Голодец опроверг информацию о драке в центре Москвы. Тем временем полиция задержала сотрудников частной фирмы, вступивших в потасовку с чиновниками...»

сегодня, 13:46
Песков оценил предложение Савченко сдать Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил властям Украины о статусе Крыма. Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать предложение депутата Верховной рады Надежды Савченко о том, что Киеву необходимо вернуть контроль над ДНР и ЛНР, но за это признать Крым российским...»

сегодня, 13:45
В Москве рабочий упал с шестого этажа

Двое рабочих расчищали снег на крыше офисного здания на проспекте Мира на северо-востоке Москвы..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.