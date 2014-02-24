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Причиной падения Boeing 747 назвали самоуверенность пилотов

19 января 2017, четверг, 10:13 – ИА СОЧИ-24

Причиной падения Boeing 747 назвали самоуверенность пилотов
Причиной падения Boeing 747 назвали самоуверенность пилотов
Эксперты считают, что падение Boeing 747 на жилые дома под Бишкеком могло произойти из-за чрезмерной уверенности пилотов. Диспетчеры аэропорта предлагали экипажу совершить посадку в соседней гавани, но командир решил приземлиться в условиях плохой видимости.
Пилоты Boeing-747-400 производили посадку, ориентируясь только по приборам, сообщает Life.ru. При этом они проигнорировали предложения диспетчерской службы Манаса приземлиться на запасном аэродроме – в Алма-Ате или Тамчи."Из-за сильного тумана пилотам не удалось с первого захода посадить машину, они пошли на второй круг", – заявил источник в администрации аэропорта. В итоге лайнер пролетел мимо взлетно-посадочной полосы, зацепил деревья и ограждение воздушной гавани и упал на дома дачного поселка. Со слов источника в
госкомиссии по расследованию катастрофы, пилоты переоценили свои навыки захода на посадку в экстремальных условиях. "Возможно, подвела уверенность в профессионализме. Командир лайнера Ибрагим Гюржан Диранжи и второй пилот Казым Ондул были военными пилотами, ветеранами операции в Афганистане и считались одним из опытнейших экипажей транспортной авиации Турции", – пояснил он. Источник добавил, что летчики проигнорировали правило визуального захода. Командир корабля должен держать визуальный контакт со взлетно-посадочной полосой при посадке по приборам.Изучив данные черных ящиков, эксперты отвергли версию технической неисправности. "Первичная расшифровка данных показала, что все приборы и двигатели Boeing работали в штатном режиме до момента столкновения лайнера с землей", – заявил источник в госкомиссии по расследованию катастрофы. Примечательно, что в то же время в Манасе должен был приземлиться самолет главы Киргизии Алмазбека Атамбаева. "Однако пилоты президентского борта ушли на запасной аэродром, посадив лайнер в аэропорту Тамчи, расположенном в Иссык-Кульской области", – заявили в правительстве Киргизии.Напомним, что грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании
ACT Airlines утром 16 января 2017 года при заходе на посадку рухнул на жилые дома садоводческого товарищества при поселке Дача-Суу под Бишкеком. В результате катастрофы погибли 38 человек, в том числе четверо членов экипажа.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 16:31
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