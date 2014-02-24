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Причиной убийства главы отдела МВД стал загадочный портфель

28 марта 2017, вторник, 14:58 – СОЧИ-24

Причиной убийства главы отдела МВД стал загадочный портфель
Причиной убийства главы отдела МВД стал загадочный портфель
Выяснились новые подробности убийства гендиректора бывшего ФГУП "Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации" Николая Волкова в Москве. По предварительной версии, преступление было совершено ради документов, которые находились у чиновника в портфеле.
Убийство гендиректора ФГУП подтвердила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Полицейские разыскивают злоумышленников, застреливших сотрудника МВД России на Осенней улице. В настоящее время для установления и задержания подозреваемых принимаются все необходимые меры, проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия", – цитирует ее "Газета. Ру". Волк уточнила, что преступники выстрелили Волкову в грудь из неустановленного оружия. После этого они похитили портфель главы отдела МВД вместе с находящимися в нем документами и скрылись. По факту преступления возбуждено сразу три уголовных дела по статьям "Убийство", "Разбойное нападение" и "Незаконный оборот оружия", заявили в пресс-службе Следственного комитета Москвы.В ведомстве подчеркнули, что сейчас ведется допрос возможных очевидцев преступления. Кроме того. следователи отрабатывают различные версии убийства.  На данный момент, точные мотивы злоумышленников не установлены, но можно предположить, что они стремились завладеть содержимым загадочного чемодана чиновника.Напомним, Николай Волков был застрелен недалеко от своего дома на Осенней улице. Преступление произошло на глазах у двух свидетелей. Согласно показаниям одного из очевидцев, на парковке между сотрудником МВД и двумя неизвестными произошел конфликт, в ходе которого один из злоумышленников расправился с оппонентом. По некоторым данным, преступники сначала пытались спрятать тело под машиной, но затем оставили эту идею и скрылись. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Причиной убийства главы отдела МВД стал загадочный портфель

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сегодня, 14:29
Установлено истинное отношение кошек к людям

Мы привыкли считать, что кошки – самовлюбленные и эгоистичные существа, которым наплевать на хозяев – лишь бы еда всегда была в миске. Однако американские ученые опровергли этот миф, заявив, что наши пушистые питомцы – любят людей и ради них даже готовы к самопожертвованию...»

сегодня, 14:29
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Поездка на Землю Франца-Иосифа – в планах президента России на 29 марта. Владимир Путин намерен оценить результаты проведенной на островах генеральной уборки...»

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Сын Жириновского отсудил "микроволновку Саддама Хусейна"

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