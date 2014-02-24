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"Приморским партизанам" отменили оправдательный приговор

26 декабря 2016, понедельник, 15:29 – ИА СОЧИ-24

"Приморским партизанам" отменили оправдательный приговор
"Приморским партизанам" отменили оправдательный приговор

Верховный суд России вынес решение по делу "приморских партизан". Оправдательный приговор группе людей, подозреваемой в грабежах, убийствах и угоне, был отменен, сообщает РИА Новости.Напомним, "приморские партизаны" были задержаны в 2010 году. В ходе спецоперации они оказали вооруженное сопротивление и ранили двух полицейских. Как писали Dni.Ru, суд предыдущей инстанции счел доказательства неубедительными, а присяжные вынесли всем пятерым обвиняемым оправдательный приговор.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Подъем фрагментов рухнувшего Ту-154 попал на видео

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