"Приморским партизанам" отменили оправдательный приговор

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Супруга приемного сына Елизаветы Глинки Виктория Швец опубликовала на своей странице в Facebook памятные слова о своей свекрови, погибшей 25 декабря в катастрофе самолета Ту-154. Родные Доктора Лизы до сих пор не могут поверить, что ее нет в живых...»