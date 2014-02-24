Призвавший стрелять в Трампа политик остался без работы
23 января 2017, понедельник, 18:01 – ИА СОЧИ-24
Призвавший стрелять в Трампа политик остался без работы
"Я думал, что Дональд Трамп должен был успокоиться после того, как он стал президентом. Но как же я ошибся. Он превосходит все мои опасения! Не мог бы кто-нибудь выстрелить в него?" – написал депутат совета города Кальмар на юго-востоке Швеции Роланд Петерссон на своей странице в Facebook. Уже спустя час он удалил это сообщение, однако запись успела наделать много шума внутри страны, передает Flashnord.Парламентарий счел за благо остаться без работы, но не бросать тень на своих соратников из социал-демократической партии. "Я немедленно оставляю свой пост. Я не хочу быть обузой для партии. Это решение принял я сам и послал на имя партии письмо", – рассказал политик. Он признался, что причиной для вспышки ярости и призыва к убийству послужила позиция президента США по вопросу климата. Роланд Петерссон назвал отправку своего сообщения "идиотским поступком".
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В Общественной палате прошли Всероссийский форум "Территория бизнеса – территория жизни" и финал национальной премии "Бизнес-Успех". Попечительский совет премии возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов...»
Важной победы над боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ" добились бойцы элитного подразделения Сирийской арабской армии (САА) "Щит". Военные освободили стратегическую высоту 725 в провинции Хомс...»
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-воздушной зоны "Восток" над Донбассом, что позволит Киеву обеспечить полный контроль над местными самопровозглашенными республиками. Эксперты называют этот шаг очередной провокацией украинского руководства...»