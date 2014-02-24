Прохожие ранены в результате взрыва у метро "Коломенская"
22 декабря 2016, четверг, 11:01 – ИА СОЧИ-24
Прохожие ранены в результате взрыва у метро "Коломенская"
Поступили новые сведения о взрыве, который произошел утром у входа станции московского метро "Коломенская". По предварительной информации, пострадали семь человек. Четверо раненых госпитализированы, еще троим оказана помощь на месте, сообщает Life.ru. Личность одного из пострадавших уже установлена – им оказался 48-летний Виктор. Прогремевший взрыв был настолько мощным, что повредил и припаркованные рядом с метро автомобили. На месте происшествия работают медики и сотрудники правоохранительных органов.Предположительно, причиной взрыва стали ремонтные работы. "По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах", – цитирует РИА Новости источник в полиции. Сейчас станция работает в штатном режиме. Вход и выход пассажиров осуществляется через северный вестибюль. Южный, где произошел взрыв, закрыт.В Сети уже появились первые записи происшествия. На кадрах видно, что вход в метро буквально разворотило взрывной волной – стекла полностью выбиты, металлические рамки окон лежат на тротуаре и проезжей части. Ранее сообщалось, что у станции метро "Коломенская" прогремел взрыв. Прохожие услышали хлопок и увидели клубы дыма. Тогда было известно лишь о двух пострадавших, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.
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Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»