Прокуроры-мажоры из Бутырки возмутили мосвичей

Жители Бутырского района столицы пожаловались на работников местной прокуратуры их непосредственному начальству. Их возмутили элитные автомобили сотрудников ведомства. Москвичи заподозрили сотрудников местной прокуратуры в давлении на бизнесменов. В результате они обратились в вышестоящую инстанцию с просьбой уволить "мажоров" из ведомства, сообщает Life.ru.По словам жителей, прокуроры приезжают на работу на внедорожниках стоимостью не менее пяти миллионов рублей. При этом парковка перед зданием ведомства напоминает территорию рядом с элитным ночным клубом.В частности, заместитель прокурора района Арсен Шапиев приехал на работу на Toyota Land Cruiser 200 с номерами 666, а его коллега на идентичной должности Евгения Базаева – на Toyota Land Cruiser Prado с номером 007. Рядовые работники прокуратуры также не отказывают себе в элитных иномарках – помощник главы ведомства Максим Барсуков управляет Jaguar XF, а его коллега Константин Кичатов – Infiniti QX56. Примечательно, что почти все перечисленные автомобили зарегистрированы на родственников прокуроров. Например, Арсен Шапиев передвигается на Toyota его жены Мадины Шапиевой, а Jaguar XF Максима Барсукова оформлен на отца-пенсионера.Отметим, что Генпрокуратура провела первую проверку работы нижестоящей инстанции еще в июне 2016 года. Тогда ведомство вынесло сотрудникам предупреждение в связи с низкой продуктивностью – они попросту проигнорировали большую часть поступивших к ним заявлений от жителей Бутырского района. В ноябре 2016 года была проведена повторная проверка. Генеральная прокуратура обнаружила в нижестоящей инстанции те же нарушения, что и при прошлой проверке. Из 120 полученных заявлений 84 были закрыты без какого-либо разбирательства.
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