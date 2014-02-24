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Пропавшая молодая москвичка насмерть замерзла в лесу
3 февраля 2017, пятница, 17:00 – ИА СОЧИ-24
Найденное тело находилось
в сидячем положении, следов насильственной
смерти не обнаружено. Это дало основания полагать, что девушка замерзла насмерть.
Однако окончательная причина
гибели молодой женщины пока не установлена. В поисках Меламед участвовало 250 военнослужащих Росгвардии, сообщается на сайте ведомства. На месте обнаружения погибшей работают следственные органы.
По некоторым данным, Наталья
Меламед ушла из дома, поругавшись с родными. Якобы она
отправилась к своему молодому человеку, однако и там не смогла найти понимания,
сообщает РЕН ТВ.Родственники надеются, что с Натальей не случилось самого страшного. "На
поезд или самолет билетов Наташа не покупала – мы уже проверили. А на
электричку паспорт ведь не нужен, да? Но по записям с камер пока получается,
она где-то в том районе (леса. – Прим.
ред.)", – цитирует Наташину сестру сайт
"Комсомольская правда". "Мы
будем и дальше искать очевидцев – может, кто-то видел, как Наташа куда-то уехала – на электричке, попутной
машине. Полиция тоже плотно работает. Мы стараемся... держаться", – сообщила она. По словам девушки, Наталья по образованию психолог. Перед уходом из дома она сказала родителям, что на несколько дней едет к своему молодому
человеку. А, уезжая вскоре от парня, заявила, что направляется домой. Отметим, Наталья
Меламед 1993 года рождения 24 января без объяснения причин ушла
из дома на улице Митинской в Москве. Отец девушки обратился
в правоохранительные органы с заявлением. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Такое решение было принято по итогам
доследственной проверки.Стало известно, что самые страшные предположения стали реальностью. "Подтверждена личность погибшей женщины, найденной в лесопарке в Московской области. Ей оказалась 23-летняя пропавшая ранее москвичка Наталья Меламед", – сообщает Life.ru со ссылкой на собственный источник.
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