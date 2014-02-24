Пропавшая молодая москвичка насмерть замерзла в лесу

3 февраля 2017, пятница, 17:00 – ИА СОЧИ-24



Пропавшая молодая москвичка насмерть замерзла в лесу

В Красногорском лесопарке днем 3 февраля найдено тело молодой женщины, похожей на пропавшую в конце января 23-летнюю москвичку Наталью Меламед. По предварительным данным, она замерзла насмерть.Найденное тело находилосьв сидячем положении, следов насильственнойсмерти не обнаружено. Это дало основания полагать, что девушка замерзла насмерть.Однако окончательная причинагибели молодой женщины пока не установлена. В поисках Меламед участвовало 250 военнослужащих Росгвардии, сообщается на сайте ведомства. На месте обнаружения погибшей работают следственные органы.По некоторым данным, НатальяМеламед ушла из дома, поругавшись с родными. Якобы онаотправилась к своему молодому человеку, однако и там не смогла найти понимания,сообщает РЕН ТВ.Родственники надеются, что с Натальей не случилось самого страшного. "Напоезд или самолет билетов Наташа не покупала – мы уже проверили. А наэлектричку паспорт ведь не нужен, да? Но по записям с камер пока получается,она где-то в том районе (леса. – Прим.ред.)", – цитирует Наташину сестру сайт"Комсомольская правда". "Мыбудем и дальше искать очевидцев – может, кто-то видел, как Наташа куда-то уехала – на электричке, попутноймашине. Полиция тоже плотно работает. Мы стараемся... держаться", – сообщила она. По словам девушки, Наталья по образованию психолог. Перед уходом из дома она сказала родителям, что на несколько дней едет к своему молодомучеловеку. А, уезжая вскоре от парня, заявила, что направляется домой. Отметим, НатальяМеламед 1993 года рождения 24 января без объяснения причин ушлаиз дома на улице Митинской в Москве. Отец девушки обратилсяв правоохранительные органы с заявлением. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Такое решение было принято по итогамдоследственной проверки.Стало известно, что самые страшные предположения стали реальностью. "Подтверждена личность погибшей женщины, найденной в лесопарке в Московской области. Ей оказалась 23-летняя пропавшая ранее москвичка Наталья Меламед", – сообщает Life.ru со ссылкой на собственный источник.

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