ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Пропавший в море россиянин сутки держался за буй и выжил

3 марта 2017, пятница, 09:45 – ИА СОЧИ-24

Пропавший в море россиянин сутки держался за буй и выжил
Пропавший в море россиянин сутки держался за буй и выжил
Российский турист Дмитрий Сомов больше суток провел в открытом море в обнимку с буем. Его спасли таиландские моряки.
Четверо россиян, занимавшихся
снорклингом (подводным плаванием с маской и дыхательной трубкой. – Прим. ред.) в районе острова Рача Ной около Пхукета, разделились из-за мощного течения. Троим удалось подняться на поверхность моря и привлечь внимание рыбаков. Судьба Дмитрия Сомова долгое время оставалась неизвестной."Его друзья обратились в морскую полицию и сообщили в посольство, после чего началась поисковая операция", – рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов. По его словам, военные моряки и добровольцы искали туриста в течение суток."Никто не рассчитывал уже найти его живым. До темноты найти не удалось, поиски продолжились с рассветом. И вот полчаса назад мне позвонили полицейские и сообщили, что нашли тело российского туриста, и вдруг прямо во время разговора собеседник закричал: "Нет, он живой!" – цитирует Соснова РИА Новости.Выяснилось, что Сомова спас буй, установленный дайверами на месте погружения. Турист продержался на нем до прибытия спасателей. Заведующий консульским отделом подчеркнул, что поиски россиянина начались сразу после обращения его друзей, а не через 12 часов после исчезновения, как это предусмотрено правилами. "Я хотел бы выразить от имени посольства глубочайшую благодарность всем, кто участвовал в операции", – заключил Соснов. Добавим, что экстремалы нередко попадают в опасные ситуации. Дайвер из Австралии разместил на YouTube ролик, в котором его попытался атаковать осьминог. "Он несколько раз врезался в меня, будто шар для боулинга, а затем начал подлетать, словно парашют", – прокомментировал видео спортсмен.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 13:30
В центре Москвы подрались 15 человек

В Лаврушинском переулке произошла массовая драка..»

сегодня, 13:16
Более сотни операций "превратили" американца в инопланетянина

Житель Лос-Анджелеса Винни Ох с помощью хирургического вмешательства пытается сделать себя похожим на бесполого инопланетянина. На данный момент 22-летний мужчина пережил уже 110 операций...»

сегодня, 13:15
Украина разучилась воровать российский газ

Фактов кражи газа Украиной из транзитной трубы не зафиксировано. Тем не менее, заявления Киева о том, что страна прожила зиму без российского голубого топлива – лукавство, убеждены эксперты...»

сегодня, 13:14
Порнорежиссер сделал предложение Диане Шурыгиной

Российский порнорежиссер Боб Джек предложил скандально известной героине телепередачи "Пусть говорят" Диане Шурыгиной поучаствовать в своем проекте. Известно, что мать несовершеннолетней девушки уже дала свое согласие на это...»

сегодня, 13:00
Трамп закрывает кормушку для вороватого Киева

Президент США Дональд Трамп и его администрация готовятся уже в ближайшее время значительно снизить объем финансовой помощи для Украины. Об этом заявил президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", эксперт по безопасности Сергей Гончаров...»

сегодня, 12:45
Сара Джессика Паркер пошутила о российском после

Американская актриса Сара Джессика Паркер неожиданно решила высказаться на политическую тему. В соцсетях звезда "Секса в большом городе" опубликовала шутливый мем на тему встречи генпрокурора США Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка...»

сегодня, 12:44
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет

В Палестине скончалась 40-летняя женщина, родившая за свою жизнь, по слухам, 69 детей. О смерти местной жительницы журналистам сообщил ее муж...»

сегодня, 12:44
В Москве будут судить 10 лет насиловавшего детей массажиста

Дело в отношении 45-летнего массажиста, обвиняемого в сексуальном насилии над детьми, передано в суд..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 13:30
В центре Москвы подрались 15 человек

В Лаврушинском переулке произошла массовая драка..»

сегодня, 13:16
Более сотни операций "превратили" американца в инопланетянина

Житель Лос-Анджелеса Винни Ох с помощью хирургического вмешательства пытается сделать себя похожим на бесполого инопланетянина. На данный момент 22-летний мужчина пережил уже 110 операций...»

сегодня, 13:15
Украина разучилась воровать российский газ

Фактов кражи газа Украиной из транзитной трубы не зафиксировано. Тем не менее, заявления Киева о том, что страна прожила зиму без российского голубого топлива – лукавство, убеждены эксперты...»

сегодня, 13:14
Порнорежиссер сделал предложение Диане Шурыгиной

Российский порнорежиссер Боб Джек предложил скандально известной героине телепередачи "Пусть говорят" Диане Шурыгиной поучаствовать в своем проекте. Известно, что мать несовершеннолетней девушки уже дала свое согласие на это...»

сегодня, 13:00
Трамп закрывает кормушку для вороватого Киева

Президент США Дональд Трамп и его администрация готовятся уже в ближайшее время значительно снизить объем финансовой помощи для Украины. Об этом заявил президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора "Альфа", эксперт по безопасности Сергей Гончаров...»

сегодня, 12:45
Сара Джессика Паркер пошутила о российском после

Американская актриса Сара Джессика Паркер неожиданно решила высказаться на политическую тему. В соцсетях звезда "Секса в большом городе" опубликовала шутливый мем на тему встречи генпрокурора США Джеффа Сешнса и российского посла Сергея Кисляка...»

сегодня, 12:44
Родившая 69 детей женщина умерла в 40 лет

В Палестине скончалась 40-летняя женщина, родившая за свою жизнь, по слухам, 69 детей. О смерти местной жительницы журналистам сообщил ее муж...»

сегодня, 12:44
В Москве будут судить 10 лет насиловавшего детей массажиста

Дело в отношении 45-летнего массажиста, обвиняемого в сексуальном насилии над детьми, передано в суд..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.