Пророк Судьбы предсказал крах Европы и США



В США началась инаугурация Трампа сегодня, 18:14 В Вашингтоне стартовала торжественная церемония официального вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность..»

Шипулин одержал первую победу в сезоне сегодня, 18:14 Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира в итальянском городе Антерсельве, передает ТАСС..»

Москвич умер во время купаний на Крещение сегодня, 18:00 Во время крещенских купаний, организованных в столичном районе Лефортово при храме Петра и Павла на Солдатской улице, от сострой сердечной недостаточности погиб 53-летний житель города, передает Life.ru..»

Клиент Сбербанка устроил в очереди танец сегодня, 17:44 В одно из отделений Сбербанка в столичном районе Митино пришел клиент, который, как он сам заявил, хочет получить платиновую карту с долларовым кредитом. Сотрудники кредитного учреждения заметили, что молодой человек нетрезв и ведет себя вызывающе. Он включил на своем смартфоне музыку и устроил зажигательный танец...»



Хитрая попытка Лукашенко выбить скидку у Москвы сегодня, 17:15 Эксперты полагают, что реальную, выгодную для Белоруссии альтернативу российской нефти найти нельзя. А заявления лидера страны Александра Лукашенко о необходимости ее поиска – не что иное, как завуалированный способ договориться с Россией о скидке на газ...»

ОНФ нашел нарушения в закупках на 18 миллиардов рублей сегодня, 16:58 Руководство некоторых российских регионов игнорирует требования Федеральной антимонопольной службы. Как выяснили активисты Общероссийского народного фронта, власти предпочли не обращать внимания на предписания ФАС, в результате заключив контракты на сумму в 18 миллиардов рублей в Челябинской, Ростовской областях и республике Башкортостан...»

В Москве объявлен желтый уровень угрозы сегодня, 16:45 Из-за сильного ветра погода в Москве и области 20 января потенциально опасна, следует из данных на официальном сайте Гидрометцентра России..»

Миллиардер Тиньков потребовал от подчиненных меньше есть сегодня, 16:44 Председатель совета директоров и основатель Тинькофф Банка разослал сотрудникам письмо с критикой в их адрес. Олег Тиньков потребовал от работников компании есть только один раз в течение рабочего дня и тратить меньше времени на кофе и перекуры, дабы "не красть время" акционеров...»