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Пророк Судьбы предсказал крах Европы и США
20 января 2017, пятница, 16:13 – ИА СОЧИ-24
Журналисты прозвали его Пророком Судьбы. 62-летний
Крэйг Хэмильтон-Паркер уже не первый год размещает свои предсказания на собственном сайте в интернете. И пока что все они сбывались. Пророк предвидел не только
атаку террориста в Ницце, но и отставку Дэвида Кэмерона, и убийство российского
посла на открытии фотовыставки в Анкаре.2017 год, по версии медиума, станет годом новых потрясений.
Европу ждут потопы и извержения. В частности, столб токсичного пепла от вулкана
в Исландии накроет страны ЕС. В Евросоюзе продолжится процесс распада, Лондон
потрясет жуткий пожар, весь мир охватит эпидемия смертельного гриппа. Как утверждает Хэмильтон-Паркер, на Соединенные Штаты идет
сильнейшая засуха. Ожидаются атаки на школы с использованием отравляющих
веществ или биологического оружия. А где-то в вечной мерзлоте ученые обнаружат останки
огромного существа, похожего на кальмара.Что касается последнего пункта: можно предположить, что в видениях
начитавшегося Лавкрафта медиума промелькнул сам Ктулху. Тем не менее приведем
подробности его предсказаний.Итак, по
пунктам.Обвал евро, Дания и
Италия выходят из
Европейского союза.Хиллари Клинтон навсегда оставляет политику после публикации компрометирующих документов.Атаки на школы в Европе: террористы используют отравляющие
вещества или биологическое оружие.Южная и Северная Кореи объединяются после свержения Ким Чен
Ына.Эпидемия смертельно опасного вируса охватывает весь мир.США раскалываются на Запад и Восток, распад сопровождают
бунты и вооруженные столкновения.Сильнейший пожар в здании британского парламента: причиной
станет не терроризм, а отсутствие ремонта проводки. Древний гигантский кальмар станет новостью номер один – его найдут
в вечной мерзлоте.Покушение и попытка похищения Папы римского в Ватикане.
Погибнут швейцарские гвардейцы.Впрочем, не все так уж плохо. "Я вижу, что 2017 и 2018
годы станут тем временем, когда миру откроются настоящие духовные чудеса. И это
станет концом Эры Материализма", – цитирует Крэйга The Sun.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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