Проспавший министр получил нагоняй от Медведева

30 марта 2017, четверг, 14:30 – СОЧИ-24



Проспавший министр получил нагоняй от Медведева

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев опоздал на заседание правительства, которое проводил премьер Дмитрий Медведев. Глава кабмина отчитал его и дал дельный совет.Премьер-министр сделал выговор главе Минсельхоза АлександруТкачеву за опоздание к началу заседания кабмина и порекомендовал пользоваться будильником. Из-за опоздания министра заседание началось на 13 минут позже. "Кто неучаствует в Арктическом форуме – большой арктический привет! Но это не значит,что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы васждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали.Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места", – сказал Медведев.Александра Ткачева не в первый раз критикует высокоеначальство. На недавнем расширенном заседании думской фракции "ЕдинаяРоссия" председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление главыМинсельхоза, когда тот говорил о власти и госструктурах. "Источник власти– народ, а депутаты – это представители... Вы не на сельском сходе", -указал Володин.Накануне Дмитрий Медведев вместе с президентом был вАрктике. Руководители страны посещали Землю Франца-Иосифа в Баренцевом море, гдепроверили, как прошла генеральная уборка территории от мусора,оставленного еще в советские годы. Путин и Медведев пообщались с работающими вАрктике экологами и выпили с ними по чашке чая. Исследователи угостили гостей мармеладомиз водорослей и поморской кулебякой.Президенту показали ледяную пещеру, которая позволяетизучать такое природное явление, как вечная мерзлота. С помощью ледорубароссийский лидер вырезал несколько кусков из ледяной глыбы и передал ихисследователям.

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