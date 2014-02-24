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Проспавший министр получил нагоняй от Медведева
30 марта 2017, четверг, 14:30 – СОЧИ-24
Премьер-министр сделал выговор главе Минсельхоза Александру
Ткачеву за опоздание к началу заседания кабмина и порекомендовал пользоваться будильником. Из-за опоздания министра заседание началось на 13 минут позже. "Кто не
участвует в Арктическом форуме – большой арктический привет! Но это не значит,
что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас
ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали.
Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места", – сказал Медведев.
Александра Ткачева не в первый раз критикует высокое
начальство. На недавнем расширенном заседании думской фракции "Единая
Россия" председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление главы
Минсельхоза, когда тот говорил о власти и госструктурах. "Источник власти
– народ, а депутаты – это представители... Вы не на сельском сходе", -
указал Володин.
Накануне Дмитрий Медведев вместе с президентом был в
Арктике. Руководители страны посещали Землю Франца-Иосифа в Баренцевом море, где
проверили, как прошла генеральная уборка территории от мусора,
оставленного еще в советские годы. Путин и Медведев пообщались с работающими в
Арктике экологами и выпили с ними по чашке чая. Исследователи угостили гостей мармеладом
из водорослей и поморской кулебякой.
Президенту показали ледяную пещеру, которая позволяет
изучать такое природное явление, как вечная мерзлота. С помощью ледоруба
российский лидер вырезал несколько кусков из ледяной глыбы и передал их
исследователям.
Источник:
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