Противники Трампа начали громить магазины



На инаугурации Трамп пообещал отдать власть сегодня, 20:59 После произнесения торжественной клятвы и официального вступления в должность президента США Дональд Трамп обратился к присутствующим на инаугурации, а также всем американцам..»

Трамп официально стал президентом США сегодня, 20:28 Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США, произнеся клятву на церемонии инаугурации, передает "Газета.ру"..»

Клинтон оправдалась за посещение инаугурации Трампа сегодня, 20:14 Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла в борьбе за кресло президента США, была замечена среди гостей на церемонии официального вступления в должность нового американского лидера Дональда Трампа..»

Огонь заблокировал людей на крыше НИИ Бурденко сегодня, 20:01 В Москве на крыше горящего Центра нейрохирургии имени академика Бурденко находятся люди. Отрезанными пожаром от выхода оказались рабочие, производившие в здании ремонт...»