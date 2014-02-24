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Противников сексизма возмутили "ножки" Терезы Мэй

28 марта 2017, вторник, 17:29 – СОЧИ-24

Противников сексизма возмутили "ножки" Терезы Мэй
Противников сексизма возмутили "ножки" Терезы Мэй
Пользователи Сети ополчились на британское издание Daily Mail из-за того, что оно опубликовало фото, демонстрирующее "ножки" женщин-политиков в прозрачных эластичных колготках. Снимок газета разместила на первой странице, чтобы привлечь к нему внимание.
На фотографии в юбках красуются
британский премьер-министр Тереза Мэй и первый министр Шотландии Никола
Старджен. При этом акцент на снимке сделан на ногах женщин.
"Забудьте про Brexit,
ножки победили", – гласит заголовок рядом с фото. Таким образом издание
намекает на то, что женщины-политики в дискуссиях о выходе Великобритании из
Евросоюза используют не только ум, но и внешность, сообщает Lenta.ru.
Также в газете опубликована колонка журналистки
Сары Вайн под названием "Лучшее оружие их команды? Эти ножки!". Она пишет о
том, что Старджен и Мэй умышленно демонстрируют ноги, используя этот прием для
убеждения.

У пользователей Twitter фото ног политиков и колонка британского издания подверглись жесткой критике. Некоторые посчитали
этот материал неприкрытым сексизмом. Другие сделали вывод, что публикация демонстрирует
несправедливость современного общества по отношению к женщинам.
Были и те, кто решил обратить инцидент в
шутку. Они пофантазировали на тему того, как бы выглядела обложка газеты, если бы
на ней восхищались ногами мужчин. Отметим, пока Daily Mail не прокомментировала
реакцию интернет-пользователей.Напомним, недавно Сеть взорвала обложка сатирического еженедельника Charlie Hebdo, на которой изображена Ангела Меркель с отрезанной головой кандидата в канцлеры ФРГ Мартина Шульца. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на карикатуру. Одних провокация журнала ужаснула, а другие решили припомнить Меркель то время, когда она защищала издание, на редакцию которого было совершено нападение.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 20:15
Российские фермеры просят Запад продлить санкции

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