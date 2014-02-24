Противников сексизма возмутили "ножки" Терезы Мэй

28 марта 2017, вторник, 17:29 – СОЧИ-24



Противников сексизма возмутили "ножки" Терезы Мэй

Пользователи Сети ополчились на британское издание Daily Mail из-за того, что оно опубликовало фото, демонстрирующее "ножки" женщин-политиков в прозрачных эластичных колготках. Снимок газета разместила на первой странице, чтобы привлечь к нему внимание.На фотографии в юбках красуютсябританский премьер-министр Тереза Мэй и первый министр Шотландии НиколаСтарджен. При этом акцент на снимке сделан на ногах женщин."Забудьте про Brexit,ножки победили", – гласит заголовок рядом с фото. Таким образом изданиенамекает на то, что женщины-политики в дискуссиях о выходе Великобритании изЕвросоюза используют не только ум, но и внешность, сообщает Lenta.ru.Также в газете опубликована колонка журналисткиСары Вайн под названием "Лучшее оружие их команды? Эти ножки!". Она пишет отом, что Старджен и Мэй умышленно демонстрируют ноги, используя этот прием дляубеждения.У пользователей Twitter фото ног политиков и колонка британского издания подверглись жесткой критике. Некоторые посчиталиэтот материал неприкрытым сексизмом. Другие сделали вывод, что публикация демонстрируетнесправедливость современного общества по отношению к женщинам.Были и те, кто решил обратить инцидент вшутку. Они пофантазировали на тему того, как бы выглядела обложка газеты, если бына ней восхищались ногами мужчин. Отметим, пока Daily Mail не прокомментировалареакцию интернет-пользователей.Напомним, недавно Сеть взорвала обложка сатирического еженедельника Charlie Hebdo, на которой изображена Ангела Меркель с отрезанной головой кандидата в канцлеры ФРГ Мартина Шульца. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на карикатуру. Одних провокация журнала ужаснула, а другие решили припомнить Меркель то время, когда она защищала издание, на редакцию которого было совершено нападение.

СОЧИ 24