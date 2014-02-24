Психиатры потребовали отменить новогодние каникулы

Медики предупреждают: за зимние праздники человек может набрать до десяти избыточных килограммов. Чтобы избежать нежелательной прибавки в весе, психиатры предложили россиянам отказаться от длительных новогодних праздников. Ради борьбы с лишним весом необходимо отменить более чем недельные выходные, которых "больше нет ни в одной стране мира", заявил агентству "Москва" вице-президент Независимой психиатрической ассоциации России Алексей Перехов. "Это приводит к огромным экономическим трудностям в неработающей стране, медицинским проблемам, связанным с алкоголем, едой", – добавил он.По словам эксперта, среди прочих вызываемых длительными праздниками осложнений, в "неработающей стране" возникают также экономические проблемы. Кроме того, с трудностями по итогам праздников сталкиваются на своих рабочих местах врачи.Напомним, что в наступившем году праздничные и выходные дни продолжались чуть более недели: с 31 декабря 2016-го по 8 января 2017-го. Примечательно, что в прежние годы они затягивались и на более продолжительный срок – вплоть до 13 дней. В свою очередь, диетологи советуют: перед тем как начать есть жирную пищу в праздники, постарайтесь подготовить к этому организм заранее. Как писали Dni.Ru, для этого нужно постепенно нагружать организм жирами, которые принесут пользу, но не причинят ущерба фигуре. Так, например, вместо вредных жиров, которые содержатся в фастфуде, следует переключиться на полезные жиры, такие как Омега-3, Омега-6, Омега-9, содержащиеся в рыбе и оливковом масле.
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Медики предупреждают: за зимние праздники человек может набрать до десяти избыточных килограммов. Чтобы избежать нежелательной прибавки в весе, психиатры предложили россиянам отказаться от длительных новогодних праздников...»
Снимки с оптическими иллюзиями всегда пользуются бешеной популярностью в Сети, набирая сотни тысяч просмотров и комментариев. Отдохнув после новогодних праздников, пользователи вновь попытались разгадать одну из популярных фотографий такого рода...»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции, которые Вашингтон готовится ввести против Москвы. Он высказал сожаление по поводу действий некоторых американских политиков и выразил надежду, что рано или поздно на западе возобладает здравый смысл...»
Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты"...»
В Северной столице задержан молодой человек, который подозревается в том, что толкнул друга под поезд на станции метро "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу..»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл сегодня весеннюю сессию нижней палаты российского парламента. В своем выступлении перед депутатами он рассказал о приоритетах в работе законодательного собрания на ближайшие месяцы, а также тех нюансах, на которые депутатам следует обратить как можно более пристальное внимание...»
Медики предупреждают: за зимние праздники человек может набрать до десяти избыточных килограммов. Чтобы избежать нежелательной прибавки в весе, психиатры предложили россиянам отказаться от длительных новогодних праздников...»