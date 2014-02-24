Путин дал шанс зарплатам россиян "чуть приподняться"
3 февраля 2017, пятница, 15:29 – ИА СОЧИ-24
Путин дал шанс зарплатам россиян "чуть приподняться"
Проблемы снижения заработной платы и покупательной способности граждан остаются злободневными для властей страны. Президент Владимир Путин полагает, что в нынешнем году ситуация в России может измениться в лучшую сторону. По словам российского президента, Министерство финансов может начать тратить средства Резервного фонда в марте-апреле текущего года. "Тем не менее надо все-таки следить за этими показателями, и в этом году у нас все шансы есть не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться", – сказал глава государства на встрече с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным. Руководитель региона в свою очередь доложил Путину о том, что на Камчатке отмечается некоторое снижение заработной платы, сообщает РИА Новости. "Несмотря на то, что мы ее повышаем в соответствии с нормативами, которые есть, у нас в прошлом году произошло некое снижение реальных заработных плат, примерно на уровень инфляции. В целом покупательская способность снизилась", – отметил камчатский губернатор.Сообщалось, что за 2016 год доходы граждан России сократились на 5,9% против 3,2% годом ранее. По данным статистики, такой спад продолжается уже три года подряд. Как писали Dni.Ru, за последние 26 месяцев, начиная с октября 2014 года, Росстат ни разу не зафиксировал даже месячного прироста реальных располагаемых доходов россиян – суммы средств, которые остаются в распоряжении человека после внесения им всех обязательных платежей.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»
О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»
Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»