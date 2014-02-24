Путин: Кто выше сидит, тот дальше смотрит

23 декабря 2016, пятница, 17:31 – ИА СОЧИ-24



Путин: Кто выше сидит, тот дальше смотрит

Большая пресс-конференция президента России собрала рекордное число журналистов – около полутора тысяч. Владимир Путин, как всегда, порадовал представителей прессы меткими выражениями и шутками.Представитель американского издания The Wall Street Journal никак не мог озвучитьвторую часть своего вопроса российскому президенту. Так рассмешила его ремаркаВладимира Путина по поводу возможных досрочных выборов главы государства."Какой страны?" – спросил журналиста российский лидер. Услышав вответ, что имеется в виду Российская Федерация, Путин продолжил: "Сразускажу: возможно, но нецелесообразно".Ответы на большую часть вопросов, конечно, были вполнесерьезными, как и сами поднятые проблемы.Выборы в США"Все свои неудачи действующая администрация и руководствоДемократической партии Соединенных Штатов пытается свалить на внешние факторы.В этой связи у меня возникают вопросы и некоторые соображения. Мы знаем, чтоДемпартия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в сенат, гдереспубликанцев большинство, в конгресс, где республиканцев большинство. Это что– тоже наша, тоже моя работа? А потом устроили пир на развалинах часовни XVIIвека. Часовню тоже мы развалили?" – вставил Путин цитату из фильмаЛеонида Гайдая "Кавказская пленница".Победа Трампа"Не знаю, кто перевернулся бы в гробу. Рейган, мнекажется, порадовался бы, что представители его партии побеждают везде. Ипорадовался бы за избранного президента, который тонко почувствовал настроенияобщества. И работал именно в этой парадигме. До конца шел. Хотя никто не верил,кроме нас с вами, в то, что он победит", – сказал президент.Расследование громких дел"Я внимательно слежу за всеми резонансными делами, темболее таким серьезным преступлением, как убийство Немцова. По большинствурезонансных дел, как бы они ни велись, следствие, как правило, приходит кполному выяснению всех обстоятельств", – сказал Владимир Путин."Что касается дела Улюкаева, я с ним не разговаривал. Ясчитаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами,достаточны, чтобы освободить его от должности в связи с утратой доверия. Досуда предварительные выводы делать нецелесообразно и вредно", – заявил президент.Допинг"Если говорить об информаторах, которые уезжают заграницу… Я не помню фамилию этого гражданина… Он до этого где работал? ВКанаде! И таскал сюда эту гадость и заставлял спортсменов принимать", -подчеркнул президент."Деятельность WADA должна быть понятной, прозрачной, проверяемой. Это что,оборонная сфера, что ли? Почему все в закрытом режиме делается? Безусловно,есть политическая составляющая. Но спорт, как и культуру, нужно полностьюочистить от политики. Спорт должен объединять, а не разъединять людей", -заявил Владимир Путин. Сирия"Без нашего участия освобождение Алеппо было бы простоневозможно. Это крупнейшая международная гуманитарная акция. Этого не моглослучиться без активной работы турецкого, иранского и российского руководства.И, конечно, усилий сирийских властей", – отметил российский лидер.Новый президентский срокАндрея Колесникова из газеты "Коммерсантъ" Путин вшутку назвал провокатором. Журналист в завуалированной форме спросил президента,будет ли он баллотироваться на выборах в 2018 году."Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит встране и в мире. Исходя из того, что мы сделали, что мы сможем сделать, будетпринято решение о моем участии в будущих выборах президента".О СМИ"То, что пресса пощипывает чиновников и представителейкрупного бизнеса, – это хорошо".Владимир Путин предложил пресс-секретарю Дмитрию Песковудать слово корреспонденту, обосновавшемуся в дальнем конце зала. И в связи сэтим вспомнил китайскую мудрость. "Кто выше сидит, тот дальше смотрит",– сказал президент.

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