Путин: Куда же мы без татар

Выступая на большой пресс-конференции, президент России Владимир Путин обратил внимание на две поднятые из зрительного зала таблички. На одной было написано "Татары", на второй – "Куда мы без татар". Оказалось, что вопрос касается проблем банковской сферы Татарстана и политики Центробанка. Президент отметил, что государственный регулятор занимается оздоровлением финансовой системы в стране, поддерживая интересы вкладчиков. Владимир Путин подчеркнул, что Центробанк активно работает с руководством республики по проблемам в банковской сфере региона.
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Большой ажиотаж в соцсетях вызвал синхронный перевод вопроса британского журналиста, который был адресован Владимиру Путину на проходящей в данный момент ежегодной пресс-конференции. Пользователи узнали знакомый голос из западных фильмов рубежа 80-90-х...»
Утром 23 декабря в одним из коллекторов по Поречной улице на юго-востоке Москвы было обнаружено тело 20-летней девушки со множественными ножевыми ранениями. Задержанные по подозрению в совершении преступления молодые люди уже сознались в содеянном...»
Известная американская порноактриса с украинскими корнями Никки Бенц пожаловалась, что ее изнасиловали на съемках фильма для взрослых. Девушка заявила, что во время постельной сцены ее душили, игнорируя протесты...»
Большой ажиотаж в соцсетях вызвал синхронный перевод вопроса британского журналиста, который был адресован Владимиру Путину на проходящей в данный момент ежегодной пресс-конференции. Пользователи узнали знакомый голос из западных фильмов рубежа 80-90-х...»